|
|
|
|
Yeni Bridgestone T005, sınıfında lider
19 Temmuz 2019, 11:34
Brisa, Bridgestone’un gerçekleştirdiği kullanıcı araştırmaları neticesinde sürücü ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği Bridgestone Turanza T005’i Türkiye’de araç sahipleriyle buluşturuyor.
Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, üstün performans özelliklerine sahip yeni Bridgestone yaz lastiği Turanza T005’i tanıttı. T005, kullanıcıların ihtiyacını anlamak ve bu ihtiyaçlara göre yeni lastik teknolojilerini tasarlamak üzere Türkiye’de dahil olmak üzere 7 ülkeden 25 bini aşkın tüketici ile yapılan çalışmalara göre geliştirildi.
Farklı yol ve hava koşullarında sürücülerin yaşadığı zorlukları saptayan araştırma, aynı zamanda tüketicilerin kullanım ve satın alma alışkanlıklarını da belirledi. Buna göre sürücüler şartlar ne olursa olsun kontrolü elinde bulundurmak, en iyi performansı alarak güvenli, rahat ve keyifli bir sürüş deneyimlemek ve yolculuğun tadını çıkarmak istiyorlar. Ayrıca etiket değerlerine dair bilinç her geçen gün artıyor ve lastik seçimlerini etkiliyor. Son olarak ıslak zeminde sürüş, fren ve viraj kabiliyeti ile ürün ömrü sürücülerin en çok önem verdiği performans kriteri olarak öne çıkıyor.
Bu doğrultuda Bridgestone, sürüşün rahat, keyifli ve emniyetli olmasını sağlayacak ve aynı zamanda özellikle ıslak zeminde yüksek manevra ve kontrol kabiliyetine sahip Bridgestone Turanza T005’i kullanıcıların beğenisine sundu.
Son teknolojiyi deneyimlemeyi ve aracıyla ilgili her şeyin fark yaratmasını isteyen sürücüler için geliştirilen bu yeni lastik, Türkiye için Brisa’nın İzmit fabrikasında üretilecek. 2020 yılı sonuna kadar Turanza T005 %85 oranında yerli üretim gücüyle araç sahipleriyle buluşacak.
Sınıfında lider: Bridgestone Turanza T005
Bridgestone’un yaptığı kullanıcı araştırmaları gösteriyor ki sürücüler en çok önlerine aniden bir şey çıkması durumunda, virajlı yollarda ve önlerindeki aracı geçerken zorluklarla karşılaşıyor. Yaz lastiklerinden beklentileri ise özellikle yağışlı havayla birlikte daha da zorlaşan bu gibi yol şartlarında performanstan ve emniyetten ödün vermemesi. Böylece yol ve hava şartları nasıl olursa olsun Turanza T005 ile sonuna kadar gitmek ve yolculuğun tadını çıkartmak mümkün.
Bu doğrultuda Bridgestone, Turanza T005 ile yenilikçi, güvenilir, konforlu ve uzun ömürlü bir lastik yarattı. 4 farklı rakibine karşı yapılan TÜV SÜD testlerine göre ıslak zemin performansını kanıtlayan Turanza T005, ıslak zemin fren mesafesi ve yol tutuş, testlerinde en yüksek puanı alan Premium lastik oldu. Turanza T005 rakip ürünlere karşı 2,3 metre daha kısa ıslak zemin fren mesafesine sahip. Ayrıca 60 km/s hızda ıslak ve virajlı yolda yapılan testlerde rakip ürünlerin aksine virajı en iyi şekilde alarak yörüngeden sapmadan testi tamamladı. Böylece güçlü performansını kanıtlayan Turanza T005, ıslak zeminde yol tutuşu için A, yuvarlanma direnci için B etiket değerlerine sahip (*)
Aynı zamanda yeni Bridgestone Turanza T005, aynı segment bir önceki nesil lastiğine göre %11 daha uzun ömürlü kullanım sağlayarak tüketici beklentilerinin ötesinde performans vadediyor.
Bridgestone Turanza T005’in güçlü performansının ardındaki teknik özellikleri ise şöyle;
• Düzgün basınç dağılımı sağlayan birbirine bağlantılı bloklar
• Desen merkez bölümünde optimum boşluk oranı
• Çok sayıda kılcal kanalcıklar
• Omuz bölgesinde yer alan yüksek hacimli oluklar
• Yivli kenarlı kanalcıklar
• Optimize edilmiş karkas yapısı
• Yeni karışım teknolojisi ve Nano Pro-techTM ile yüksek oranda silika içeren karışım
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.