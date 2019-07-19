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Yeni Bridgestone T005, sınıfında lider

19 Temmuz 2019, 11:34

Brisa, Bridgestone’un gerçekleştirdiği kullanıcı araştırmaları neticesinde sürücü ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği Bridgestone Turanza T005’i Türkiye’de araç sahipleriyle buluşturuyor.