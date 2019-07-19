Roma tekrardan Karsan'ı seçti

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19 Temmuz 2019, 11:17

Galati Belediyesi, 20 Adet Jest+ minibüs siparişi verdi!

Bursa’da üretim yapan ve en fazla hafif ticari araç ihracatı gerçekleştiren Türk markalarından biri olan Karsan, farklı ihtiyaçlara göre tasarlayıp ürettiği dizel ve elektrikli toplu taşıma çözümleri ile Avrupa ülkeleri tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Özellikle son 1 yıl içinde, Romanya’da kazandığı yüksek adetli ihaleler ve yenilikçi ürün gamında yer alan araçların teslimatıyla marka ve hizmet algısını ülkede pekiştiren Karsan, Romanya’nın doğusunda yer alan Galati şehrinden de 20 adet Jest+ siparişi aldı. Karsan’ın Galati Belediyesi’ne yapılacak siparişlerinden bir adet Jest+, Ekim ayı içerisinde 2 haftalık test süreci için teslim edilecek olup, kalan 19 adetin teslimatı ise 2020 yılının Ocak ayı ortasına kadar tamamlanacak.







Türkiye’nin yerli üreticisi Karsan, Avrupalı belediyelerin ve toplu taşıma filolarının tercihi olmaya devam ediyor. Çeşitlendirdiği ürün gamıyla modern çözümler sunan ve Avrupa’ya yönelik ihracat grafiğindeki istikrarı koruyan Karsan, son olarak Romanya’nın doğusunda yer alan Galati Belediyesi’nden 20 adet Jest+ minibüs siparişi aldı. 2020 yılının Ocak ayı ortasına kadar tamamlanması hedeflenen Jest+ siparişleri, ilk olarak Ekim ayı içerisinde Galati kentinde gerçekleşecek 2 haftalık bir test kullanımı ile start alacak.







Jest+ ile konforlu ve verimli çalışmalar

Sahip olduğu ebatlar ve taşıma kapasitesiyle batı ülkelerinin toplu taşımaya olan bakışını değiştiren Jest minibüs serisinden Romanya’ya teslim edilecek olan dizel Jest+, Euro 6 motoru ve 6 ileri şanzımanıyla mükemmel performans ve yakıt ekonomisi sunarken, LED monitör, 5 kameralı video izleme ve kayıt sistemi, validatör hazırlığı ve GPS filo takip sistemi gibi özellikleriyle güvenli ve konforlu bir çalışma ortamı sağlıyor.







Bursa’da üretim yapan ve en fazla hafif ticari araç ihracatı gerçekleştiren Türk markalarından biri olan Karsan, farklı ihtiyaçlara göre tasarlayıp ürettiği dizel ve elektrikli toplu taşıma çözümleri ile Avrupa ülkeleri tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Özellikle son 1 yıl içinde, Romanya’da kazandığı yüksek adetli ihaleler ve yenilikçi ürün gamında yer alan araçların teslimatıyla marka ve hizmet algısını ülkede pekiştiren Karsan, Romanya’nın doğusunda yer alan Galati şehrinden de 20 adet Jest+ siparişi aldı. Karsan’ın Galati Belediyesi’ne yapılacak siparişlerinden bir adet Jest+, Ekim ayı içerisinde 2 haftalık test süreci için teslim edilecek olup, kalan 19 adetin teslimatı ise 2020 yılının Ocak ayı ortasına kadar tamamlanacak.



Türkiye’nin yerli üreticisi Karsan, Avrupalı belediyelerin ve toplu taşıma filolarının tercihi olmaya devam ediyor. Çeşitlendirdiği ürün gamıyla modern çözümler sunan ve Avrupa’ya yönelik ihracat grafiğindeki istikrarı koruyan Karsan, son olarak Romanya’nın doğusunda yer alan Galati Belediyesi’nden 20 adet Jest+ minibüs siparişi aldı. 2020 yılının Ocak ayı ortasına kadar tamamlanması hedeflenen Jest+ siparişleri, ilk olarak Ekim ayı içerisinde Galati kentinde gerçekleşecek 2 haftalık bir test kullanımı ile start alacak.











