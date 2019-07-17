Jaguar ve Land Rover’dan yaz avantajları

Anasayfa » Kampanyalar

17 Temmuz 2019, 15:07

Borusan Otomotiv Türkiye distribütörü olduğu Jaguar ve Land Rover için, Temmuz ayına özel kaçırılmayacak avantajlar sunuyor.

Jaguar F-PACE modelinde geçerli 30.000 TL’lik takas desteğinin yanı sıra 200.000 TL kredi için, 12 ay vade ve %0 faiz imkânı sunan Borusan Otomotiv, satış sonrası için de Temmuz ayına özel önemli avantajlar sağlıyor. Jaguar veya Land Rover araçlara, Borusan Otomotiv Jaguar ve Land Rover Yetkili Servisleri’nde yapılacak “Ücretsiz 10 Nokta Kontrolü”nün ardından, parça değişiminde % 25 avantaj sunuluyor.





Jaguar tutkunları, Temmuz ayında Jaguar F-PACE modelinde geçerli olan kampanya kapsamında 30.000 TL’lik takas desteğinin yanı sıra 200.000 TL kredi için, 12 ay vade ve %0 faiz imkânından da yararlanabiliyor.Ayrıca %0 faiz kampanyasından yararlanan müşterilere 3 yıl boyunca geçerli Jaguar Care Bakım Paketi de ücretsiz sunuluyor.Borusan Otomotiv’in Jaguar ve Land Rover sahiplerine sunduğu Yaz Servis Kampanyaları kapsamındaki, 1 – 31 Temmuz arasında geçerli Ücretsiz 10 Nokta Kontrolü; lastik ve jantları, aydınlatma sistemlerini, silecek lastiklerini, araç alt kısım kontrolünü, akü durum kontrolünü, motor kayışı ve gergi bilyalarını, fren balatası ve diskleri, A/C ve havalandırma sistemlerini ve diyagnoz cihazı ile araç arıza kaydı kontrolünü kapsıyor. “10 Nokta Kontrolü”nün ardından yapılacak parça değişiminde %25 avantaj Borusan Otomotiv Jaguar ve Land Rover Yetkili Servisleri’nde sunuluyor.