Delphi Technologies,ile benzin emisyonunu %50 daha da düşürüyor!

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17 Temmuz 2019, 14:58

Delphi Technologies, benzinli araçlar için pazara sunduğu ve başarısını kanıtlamış olduğu GDi teknolojisini daha da geliştirdi.

İlk kez Viyana Motor Sempozyumu’nda tanıtılan yeni 500+ bar GDi sistemi, çoğu uygulama için motor modifikasyonu gerektirmeyen ve güncel olarak kullanılan Delphi’nin bir önceki 350 barlık GDi sistemine göre, partikül emisyonlarını %50 daha da düşürüyor. Bunun yanında yakıt tasarrufu da sağlayan sistem, var olan motorlara yüksek maliyetli değişiklikler yapmaya gerek olmadan uygulanabiliyor. Multec 16 enjektör, pompa, dövme demir kanalları ve uygun yazılımlar gibi tüm sistem bileşenleri tamamlanan 500+ bar GDi yakıt enjeksiyon sistemi, motorlarda fiziksel değişiklik gerektirmeden 2022 yılından itibaren kullanılabilecek.







Devreye aldığı teknolojilerle otomotiv dünyasına yenilikler sunan Delphi Technologies, araç üreticilerini en yeni ve en çevreci yakıt enjeksiyon sistemleri ile buluşturmaya devam ediyor. Bünyesinde geliştirdiği ve başarısını kanıtlamış yakıt enjeksiyon sistemi GDi teknolojisinin son versiyonu olan 500+bar GDi sistemini 2019 Viyana Motor Sempozyumu’nda tanıtan Delphi Technologies, bir önceki 350 barlık GDi sistemine göre partikül emisyonlarını %50 daha fazla düşürüyor.





2016 yılının sonunda Delphi Technologies tarafından devreye alınan ve çoğu uygulama için motor modifikasyonu gerektirmeyen 350 bar GDi sistemi, 200 barlık sistemlere kıyasla egzoz partiküllerini %70'e kadar azaltıyordu. Yeni 500+ bar GDi sistemi ise 350 barlık sistemin yerine uygulanıyor ve emisyonları %50 daha fazla azaltıyor. Yakıt tasarrufuna katkı da sağlayan 500+ bar GDi, mevcut motorlara yüksek maliyetli değişiklikler yapmaya gerek olmadan uygulanıyor. Multec 16 enjektör, pompa, dövme demir kanalları ve uygun yazılımlar gibi tüm sistem bileşenleri tamamlanan 500+ bar GDi yakıt enjeksiyon sistemi, motorlarda fiziksel değişiklik gerektirmeden 2022 yılından itibaren kullanılabilecek.Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Delphi Technologies Benzinli Sistemler Mühendisi Walter Piock, 500+ bar GDi’nin emisyonları önemli oranda azalttığını ifade ederek şu bilgileri verdi: “Otomotiv dünyası, enjeksiyon basıncının 500+ bara yükseltilmesiyle motor partiküllerinin önemli oranda azalacağını ve CO2 emisyonlarıyla yakıt tüketiminin de düşeceğini uzun zaman önce kabul etmişti. Bununla birlikte enjeksiyon basıncını artırırken yaşanan en büyük zorluk ise pompa üzerindeki yükü artırmadan, söz konusu enjeksiyon basınçlarına ulaşmaktır. GDI pompası, motorların çoğunda kam mili üzerinden tahrik edildiğinden, geleneksel yaklaşımlar kam mili mekanizmasının masraflı bir şekilde yeniden tasarlanmasını ve güçlendirilmesini gerektiriyor. Artık motor tasarımcıları, yeni Delphi Technologies sistemi sayesinde, mevcut eksantrik mili tahrik sistemi üzerinde yüksek maliyetli değişiklikler yapmadan 500+ bar enjeksiyon basıncından faydalanabiliyor. GFP3 500+ bar pompamızı bazı uygulamalarda kullanmak için, yenilikçi bir sızdırmazlık sistemi geliştirdik ve tahrik mekanizmasındaki yüklerin artmasını önleyen küçük çaplı bir piston tasarladık.”