Ferrari tarafından dünyada tavsiye edilen tek yakıt

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17 Temmuz 2019, 14:00

Shell’in DYNAFLEX teknolojisi ile geliştirdiği Shell V-Power’ı; “Dene ve Hisset” sloganı ile gerçekleştirilen kampanyası kapsamında, İtalya’da Ferrari ve Formula 1 pilotu Sebastian Vettel anlattı.

Shell’in kurşunsuz ve dizel performans yakıtlarının yeni nesli olarak tanımlanan Shell V-Power, Ferrari ile geliştirilen ve Ferrari tarafından tavsiye edilen dünyadaki tek yakıt olma özelliğini taşıyor. Shell’in “DeneVHisset” kampanyası kapsamında İtalya’da düzenlediği etkinlikte, Ferrari’nin Formula 1 pilotu Sebastian Vettel, Shell V-Power’ın yarış kazandıran üstün özelliklerini anlatırken, katılımcılar Shell V-Power’ın performansını kullandıkları Ferrari araçlar ile yarış pistinde deneyimleme fırsatı buldu.





Ünlü spor otomobil markası Ferrari ve Formula 1 takımının pilotu Vettel, İtalya’da düzenlenen etkinlikte, başarılarının en önemli nedenlerinden birinin Shell ile geliştirdikleri yakıt teknolojisi olduğunu vurguladı. Shell’in Formula 1 teknolojisi ile ürettiği kurşunsuz benzini V-Power’ı kullanan Ferrari ve Formula 1 pilotu Vettel, güçlendirilmiş* DYNAFLEX teknolojisi içeren performans yakıtı Shell V-Power’ı, Shell’in kurşunsuz ve dizel performans yakıtlarının yeni nesli olarak tanımladı.

Ferrari’nin İtalya’nın Maranello kasabasında bulunan fabrikasında gerçekleşen etkinlikte, Shell V-Power’ın daha fazla verimlilik ve daha gelişmiş performans elde etmesine yardımcı olduğu vurgulanırken, katılımcılar “Dene ve Hisset” sloganı ile gerçekleştirdiği lansman kapsamında F1 Pilotu Sebastian Vettel ile birlikte Ferrari’nin özel yarış pistinde sürüş deneyimi yaşadılar.



Shell V-Power aracınızın motorunda oluşan tortuları temizlemeye yardımcı olur ve motorunuzu korur

Katılımcılar, Ferrari’nin yüksek performanslı spor otomobilleri ile pistte heyecanlı bir sürüş deneyimi gerçekleştirirken, *Shell’in, önceden oluşmuş tortuları temizlemeye yardımcı özelliğiyle motor temizliğinde bugüne kadarki en etkili sonuçları veren yakıtı olan Shell V-Power’ın performansını da yakından deneyimlediler. Aynı zamanda motoru korumaya da yardımcı olan Shell V-Power sayesinde kullanıcılar daha fazla verimlilik ve daha gelişmiş performans elde ediyor.





Shell & Turcas CEO’su Felix Faber’den Vettel’e Nazar Boncuğu

Ferrari’nin 1951 yılındaki ilk “Formula 1” zaferinde de yakıtın Shell tarafından sağlandığını belirten Shell & Turcas CEO’su Felix Faber, bugüne kadar pek çok şampiyonluk kazanan Ferrari’nin, yarışlarda Shell tarafından geliştirilen yakıtları kullandığını vurguladı. Formula 1 pilotu Sebastian Vettel’e nazar boncuğu hediye eden Faber, “Ferrari tarafından tavsiye edilen tek yakıt olma özelliği taşıyan Shell V-Power, Shell’in en gelişmiş ve verimli performans yakıtıdır. Performans konusunda ilkelerinden vazgeçmeyen Ferrari ile birlikte geliştirdiğimiz Shell V-Power, tüketicilerimizin de tercih ettiği bir ürünümüzdür.” dedi. Felix Faber, motoru korumaya da yardımcı olan Shell V-Power sayesinde sürücülerin daha fazla verimlilik ve daha gelişmiş performans elde etmenin yanı sıra gücü ve performansı araçlarında hissettiğini vurguladı. Faber, “Pistten gelen bu inovasyon sayesinde, sürücülerden sadece araçlarındaki performansı değil, sağladıkları verimlilikten dolayı da memnuniyetlerini görmek bizi çok mutlu ediyor.” dedi.



Bugüne kadar birçok şampiyonluk kazanan Ferrari, yaklaşık 70 yıldır yarışlarda Shell tarafından geliştirilen yakıtları kullanırken, İtalya’nın Maranello kasabasındaki ünlü fabrikasında üretilen her yeni Ferrari binek otomobilinin yakıtı Shell V-Power ile sağlanıyor. Shell performans yakıtı teknolojisi, Ferrari ile yakın bir teknik ortaklık dâhilinde geliştirilirken, Shell mühendisleri, Maranello’da ve Ferrari’nin Grand Prix pistlerinin tamamında, Ferrari’deki meslektaşları ile birlikte çalışıyor. Öncelikle Formula 1 araçları için özel olarak geliştirilen bu teknoloji, daha sonra Shell V-Power’ın formülasyonunda kullanıldı ve her araca uygun hale getirildi.







Formula 1 yarışları, optimum yakıtın çok önemli avantaj sağlayabileceği zorlu bir ortam. Scuderia Ferrari ile Shell İnovasyon Ortaklığı kapsamında, 50 bilim adamı ve mühendis, Maranello'da görev yapan Scuderia Ferrari ekibi ile birlikte, en iyi sonuçları elde etmek, performansı ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için tasarlanan yakıtlar ve yağlar geliştirmek için çalışıyor. 2018 sezonunda Shell V-Power ve Shell Helix Ultra tarafından, Scuderia Ferrari 2018 Enerji Ünitesi’nin tur zamanında gerçekleştirilen yüzde 21’lik iyileştirme, İnovasyon Ortaklığı’nın başarısının en önemli kanıtı.

*Shell’in en gelişmiş ve verimli performans yakıtı Shell V-Power, Ferrari ile birlikte geliştirilen ve Ferrari tarafından tavsiye edilen tek yakıt olma özelliğini taşıyor.



