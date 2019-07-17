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Eiffage, Allison şanzıman donanımlı Volvo damperli kamyonları seçti

17 Temmuz 2019, 13:29

Eiffage, toprak hafriyatı ve büyük projeleri için Allison tam otomatik şanzıman donanımlı, dünyanın en büyük damperli kamyonları olan Volvo A60H'yi seçti.

Toprak hafriyatı ve büyük inşaat faaliyetleri, çok zorlu sürüş alanlarında ve kısıtlı çalışma sürelerinde ağır yükleri taşıyabilen araçlar gerektiriyor. Allison otomatik şanzıman donanımlı Volvo A60H damperli kamyonlar, bu tarz operasyonlar için ideal çözümü sunuyor.



Eiffage Group, Fransa ve dünyanın farklı yerlerindeki binaları, inşaat sahaları ve altyapıları finanse ediyor, tasarlıyor, inşa ediyor, işletiyor ve bakımını yapıyor. 65.000 çalışanı ile 50 ülkede operasyonlarını sürdüren Eiffage, yılda 100.000 ayrı projeyi yönetiyor.



Eiffage Génie İnşaat - Altyapı Bölümü Ekipman Departmanı Müdürü Alain Bertoni,yeni araçlarıyla ilgili olarak; “Allison otomatik şanzıman donanımlı A60H damperli kamyonlar, toprak hafriyatı ve büyük inşaat faaliyetlerimizde 55 ton yük taşımamızı sağlıyor. 34 m3’lük kasa sayesinde, diğerlerindeki gibi 3 yerine 9 m3'lük 4 kepçe yükleyebiliyoruz. Bu sayede verimliliğimiz artıyor” diyor.



Taşıma kapasitesi ve aktarma organlarının yapısal gücü sayesinde bu araçlar, olağanüstü üretkenlik sunuyor. Gömülü telematik ve kantar sayesinde üretkenliği çok iyi ölçülüyor. Bu kullanım koşulları altında, yalnızca Volvo D16J motoru (16 litre, 669 bg / 492 kW) ve Allison 6630ORS şanzıman kombinasyonu, 55 ton yük taşıma kapasitesi sunabiliyor.



Bu üretkenliğe ek olarak araçlar, yerleşik telematik sayesinde hassas bir şekilde ölçülen mükemmel enerji verimliliğinden de yararlanıyor. Bu kullanım koşullarındaki yüklerde ve zorlu arazilerde Allison şanzıman, vites değişimleri sırasında güç kaybı olmadan tekerleklere kademeli ve kesintisiz güç sağlayarak enerji verimliliğine katkıda bulunuyor.



Allison tam otomatik şanzımanlar sayesinde Volvo A60H'ler, kullanımı kolay, manevra kabiliyetleri yüksek ve en zor alanlara bile erişebilir oluyor. Bu yeni araçlar sayesinde Eiffage Group, Fransa ve dünyadaki müşterilerinin ihtiyaçlarını yüksek performans ile karşılıyor.



