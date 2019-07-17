Komatsu ve Temsa İş Makinaları web siteleri yeni yüzleriyle yayında

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17 Temmuz 2019, 13:25

Temsa İş Makinaları’nın distribütörlüğünü yürüttüğü Komatsu’nun yenilenen kullanıcı dostu web sitesi birçok işlevsel özelliği bir arada sunuyor.

Müşteriyi merkezine alan çözüm odaklı yaklaşımı ile öne çıkan Temsa İş Makinaları ve distribütörlüğünü yürüttüğü Komatsu markasının web siteleri yenilenerek, kullanıcı dostu yepyeni bir yüze kavuştular. Tasarımı ve işlevselliği ile fark yaratan web siteleri, müşteri talepleri ve satın alma davranışları dikkate alınarak onlara daha iyi hizmet verebilmek, aranılan bilgiye en hızlı ve kolay şekilde ulaşabilmelerini sağlayacak şekilde hem mobil telefonlarıyla hem de bilgisayar uyumlu olarak yayına girdi.







İnteraktif ana sayfa



Yenilenen web sitesinin en önemli farklarından biri olan interaktif ana sayfa ile kullanıcıların, sitede kalma süresinin artırılması hedefleniyor. SEO uyumlu olan yeni sitede ayrıca gelişmiş CMS paneli bulunuyor.



Tüm cihazlarla uyumlu tasarım



Değişen kullanıcı alışkanlıkları doğrultusunda dijital çağın getirdiği çok ekranlı yaşama uyum sağlayabilen formatta tasarlanan yeni web sitesi, bilgisayarlar ve mobil cihazların yanı sıra, tabletlerde de sorunsuz çalışıyor. Mobil uyumlu olması, detay ve hedef sayfalar yardımı ile kullanıcılar site içinde aradıkları içeriklere kolayca ulaşabiliyorlar.



Hem karşılaştırmayı hem seçimi kolaylaştıran yenilikler



Yeni web sitesinin en önemli özelliklerinden biri de “model karşılaştırma ekranı”. Bu özellik ile modeller arasında farklılık gösteren donanımlar kolayca kullanıcının dikkatine sunuluyor. Ayrıca yeni “model filtre ekranı”, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine uygun modeli kolayca seçmelerine imkân sağlıyor.



Anında iletişim



Komatsu web sitesi müşterileri ile dijital hızında iletişim kuruyor. Kullanıcılar ilgilendikleri ürün ile ilgili satın alma ya da kiralama formları ile ilgili birime taleplerini anında gönderebiliyor. Ayrıca beğendikleri ürün ile ilgili bilgileri ya da broşürlerinin gönderimi, whatsapp ve mail ortamında tek tıkla kolayca yapılabiliyor. Whatsapp ya da arama özelliği sayesinde iletişim kanalları üzerinden tek bir tıklama ile hızlıca ilgili birimlerle iletişime geçilebiliyor.



Temsa İş Makinalarının web sitesi de uçtan uca yenilendi



Komatsu web sitesi bu yenilikçi özelliklerle müşterilerin kullanımına açılırken, markanın distribütörlüğünü yürüten Temsa İş Makinalarının web sitesi de yüzünü yeniledi. Kurulduğu günden bu yana her biri kendi alanında dünyanın lider markası konumunda olan Komatsu, Volvo Trucks, Crown, Dieci ve Terex Finlay ile müşterilerine uçtan uca çözümler sunan Temsa İş Makinaları’nın yenilenen web sitesi müşteri ve çözüm odaklı anlayışını bir kez daha ortaya koyuyor. Kullanıcı dostu ve mobil uyumlu sitede kullanıcılar çok daha az tıklamayla tüm ihtiyaçlarının cevaplarını bulabilecekler.



