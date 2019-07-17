MAN’ın servis şampiyonları ödüllerini aldı

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17 Temmuz 2019, 13:21

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Satış Sonrası Hizmetler’de 2019 yılı 1. Dönem Yetkili Servisler toplantısı, 28 Haziran’da Ankara Hilton Garden Inn Oteli’nde düzenlendi.









MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. yöneticilerinin de katıldığı Yetkili Servisler toplantısında, Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Şinasi Ekincioğlu, 2019 yılı ilk yarısı değerlendirmelerini yaparak yılsonu hedeflerini paylaştı. MAN araçlarının üstün nitelikleri ile olduğu kadar Satış Sonrası Hizmetler’de sunulan hizmet kalitesi ile de sektörde fark yarattığını belirten Şinasi Ekincioğlu, “Zorlu ve rekabetin yoğun olduğu bir sektördeyiz. Bu yüzden, araçlarımızın üstün niteliklerinin yanı sıra satış sonrasında da rekabetçi olabilmek, en üst seviyede hizmet sunabilmek çok önemli. Bu alanda sektördeki rekabetin yanı sıra servislerimiz arasında da ‘en iyi hizmet’i hedefleyen güzel bir yarış olması bizler için çok önemli, çok anlamlı. Bu güzel yarışta ilk üç sırayı paylaşan yetkili servislerimizi tebrik ediyorum” dedi.



Satış sonrasına ilişkin yedek parça, teknik hizmetler ve servis geliştirme konularına yönelik yetkili servis temsilcilerinin görüş ve önerilerinin de değerlendirildiği toplantıda, Müşteri Memnuniyeti ve MAN Servis Değerlendirme Sistemi’nde dereceye girenlere, düzenlenen törenle ödülleri dağıtıldı.

Servis Değerlendirme Sistemi’nde ‘B Tipi Yetkili Servisler’ kategorisinde Mapar Otomotiv İzmir Şubesi birinci olurken, ikinciliği Trakman Otomotiv, üçüncülüğü ise Can Kardeşler Otomotiv aldı. ‘C Tipi Yetkili Servisler’ kategorisinde ise birinciliğe Ay-MAN Otomotiv uzandı.



Bağımsız araştırma şirketleri tarafından MAN Yetkili Servisleri’nden hizmet alan tüm müşterilere ulaşılarak yapılan memnuniyet anketleri de sonuçlandı. Müşteri Memnuniyeti sıralamasında ise Bakiler MAN birinci oldu, Van MAN ve Şensan Otomotiv İzmir Şubesi ise ikinciliği paylaştı. Müşteri Memnuniyeti’nin üçüncüsü ise Güzeller MAN oldu.











C Tipi Servis 1’incisi Ayman Otomotiv

Şinasi Ekincioğlu (MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Satış Sonrası Hizmetler Direktörü)

Turgay Yılmaz (Ayman Otomotiv Servis Müdürü)

Fatih Somay (Ayman Otomotiv Genel Müdürü)













Müşteri Memnuniyeti 1’incisi Bakiler MAN

Emmanuel Baudry (MAN Truck & Bus)

Soner Taş (Servis Danışmanı)

Aytaç Zeren (Yedek Parça Sorumlusu)

Erdinç Baki (Bakiler MAN Genel Müdürü)















Müşteri Memnuniyeti 2’ncisi Şensan İzmir

Kaan Harmandalı (MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Yedek Parça Satış Geliştirme ve Fiyatlandırma Yöneticisi)

Hüseyin Kaptan (Şensan İzmir Servis Müdürü)

Ahmet Demir (Şensan İzmir Genel Müdürü)









