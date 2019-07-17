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Dijital pazar yeri Minoto, faaliyetlerine başladı!

Dijital pazar yeri Minoto, faaliyetlerine başladı!

Tarih 17 Temmuz 2019, 12:12

Türkiye’de bir ilke imza atarak, bayiler tarafından satışa sunulan sıfır kilometre araçların güncel fotoğraf ve bilgilerini tüketicilerle buluşturan dijital pazar yeri Minoto, Temmuz itibariyle faaliyetlerine başladı.

Bayiler için önemli bir satış kanalı oluşturmayı amaçlayan Minoto, perakende satış noktasında da otomotiv pazarına ciddi bir hareketlilik getirmeyi hedefliyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Minoto CEO’su Ferhat Albayrak, “Minoto, ikinci el araç alım satımındaki dijital platform mantığını, tamamen yenilikçi bir anlayış ile sıfır otomobil ve hafif ticari araç alımlarında da kuracak yepyeni bir pazar yeri olacak.  Minoto olarak, bir yılda 25 bin adet civarında satışa etki hedefliyoruz” dedi.



“Minimum efor, maksimum oto!” anlayışıyla yola çıkarak Türkiye’de bir ilke imza atan, bayiler tarafından satışa sunulan sıfır kilometre otomobillerin güncel fotoğraf ve bilgilerini, tüketicilerle buluşturan dijital pazar yeri Minoto, Temmuz itibariyle faaliyetlerine başladı. Minoto’ya üye olan bayiler, stoklarındaki araçları platforma yükleyerek, otomobil ve hafif ticari araç satın almayı planlayan ülkenin her yerindeki kişilere ulaşabilecekler. Müşteriler ise üye bayilerin sisteme girdiği dijital stoklarından satan almak için aradıkları araçların rengini, döşemesini, motor / şanzıman kombinasyonunu, donanımlarını olduğu gibi görebilme imkanı elde edecek.

Hem tüketicilere hem otomotiv şirketlerine hem de pazara sunacakları katkılar hakkında açıklamalarda bulunan Minoto CEO’su Ferhat Albayrak, sıfır kilometre araç almak isteyenler ile söz konusu araçların satışını gerçekleştirmek isteyenleri aynı çatı altında buluşturduklarını vurguladı. Bu kapsamda tüketicilere yepyeni bir hizmet sunacaklarını dile getiren Albayrak, “Minoto, ikinci el araç alım satımındaki dijital platform mantığını, tamamen yenilikçi bir anlayış ile sıfır otomobil ve hafif ticari araç alımlarında da kuracak yepyeni bir pazar yeri olacak. Avrupa’da bile olmayan bu sistemi Türkiye’ye getirmenin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Önemli bir satış kanalı oluşturacağız!”

Platforma kayıtlı 50 bayi olduğunu ve yıl sonuna kadar söz konusu rakamı 250’ye çıkarmayı amaçladıklarını açıklayan Albayrak, “Biz Minoto olarak online satış yapmayacağız. Sadece üye bayilerin araçlarını sergileyeceğiz. Çalışmalarımızla yalnızca Türkiye’de değil orta vadede Avrupa’da yeni bir iş modeli oluşturacağımıza kesinlikle inanıyoruz. Bayiler için önemli bir satış kanalı oluşturacağız. Yani otomotiv pazarı için perakende satış anlamında, pazara ciddi bir hareket getireceğiz” ifadelerini kullandı.







 

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