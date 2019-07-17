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Temsa firmasına yeni CEO

Temsa firmasına yeni CEO

Tarih 17 Temmuz 2019, 11:55

Temsa yeni yönetim kurulu üyesi Aslan Uzun aynı zamanda CEO olarak şirketin başına atandı.

Ülkemizin önde gelen otobüs üreticilerinden olan Temsa firmasında bir süredir yaşanan değişikliklere bir ilave de yeni CEO ataması oldu.

Yönetim kurulu temsilcisi olan Aslan Uzan aynı zamanda CEO olarak atandı.
 Makine yüksek mühendisi olan Aslan Uzun, kariyerine 1988 yılında Koç Grubu’nda başladı. Uzun, Koç Grubu’nda Ford Otosan’da başlayan 17 yıllık kariyerinde, son olarak Ram Dış Ticaret Başkan Yardımcısı ve TNT Lojistik İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapıyordu.
 
2004 yılından itibaren Ceva Lojistik’in Türkiye, Yunanistan, Balkanlar, Mısır ve Orta Asya’dan Sorumlu Başkanı görevini yürüten Uzun, bundan sonra ise Toros Tarım’ın Başkanı olarak görev yaptı.
 
2013 yılından itibaren Enerya Genel Müdürü ve STFA Enerji Grubu Başkanlığı görevini yürüten Aslan Uzun,TEMSA’ya katılmadan önceki son görevinde STFA Grubu’nda CEO ve İnşaat Grubu Başkanı görevlerini sürdürüyordu.

 

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