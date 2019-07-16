Iveco’dan büyük açılım

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16 Temmuz 2019, 13:27

Türk üstyapıcılara yeni imkan! Afrika,Ortadoğu ve Asya'da iş birliği teklifi

Iveco, Türk üstyapı üreticilerinin Afrika ve Ortadoğuda üstyapıcılık faaliyetlerini kolaylaştıracak bir yapıya sahip yeni organizasyonuna ilişkin bilgileri paylaşmak için sektör firmalarının temsilcileri ile bir araya geldi.











Düzenlenen toplantıda,katılımcılara dış pazarlardaki farklı gelişmeler, dinamikler ve eğilimler hakkında da bilgi verilerek, üstyapı üreticilerinin pazar stratejisi oluşturma ve pazarları değerlendirmeye yönelik bir bakış açısı geliştirmelerine katkıda bulunularak, önemi bir işlev gerçekleştirildi.









Iveco Türkiye üstyapı, araç üstü ekipman, römork ve yarı römork sektörüne Afrika, Ortadoğu ve Asya ülkelerinde iş birliği ve birlikte hareket olanağı sunan bir teklif yaparak sektöre yepyeni bir ufuk açtı. Iveco'un farklı motor gücü ve standartlarında, farklı dingil düzeninde, farklı yüklü ağırlıkta olan çok geniş ürün ailesi, iş birliği önerilen pazarlardaki organizasyonu ve yerleşikliği, sektördeki tüm firmaların dikkatle değerlendirmesi gereken bir potansiyel oluşturuyor. Yapılan toplantıda, sektör mensuplarına "kazan kazan" temelindeki imkanlar ve fırsatlar anlatılırken, hedef pazarlardaki ana eğilimler, ticari araç piyasanının durumu ve iş birliğinin gerekçeleri de açıklandı.





























Iveco, Dünya ve Avrupa ticari araç üreticileri arasında en geniş ürün yelpazesine sahip marka. Iveco’nun 3,5 tondan başlayan 63 ton yüklü ağırlık ve 400 ton çekme kapasitesine ulaşan bir ürün gamı var. Bu ürün gamında aynı yüklü ağırlıkta bazı ürünler örtüşerek müşterilerin seçeneklerini de artırıyorlar.





Euro 3’den Euro 6 ve sonrasına kadar farklı normları karşılayan motorlarla sunulan bu ürün gamı ile Iveco organizasyonu Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya pazarlarının en aktif markası. Iveco satış ve satış sonrası ağı Afrika, Ortadoğu ve Asya ülkelerinde özellikle kamu hizmetleri alanında etkin. Iveco son dönemde Afrika ve Ortadoğu ülkelerindeki ortak üretim ve montaj tesislerinin sayısını da artırdı.

Iveco’nun geniş ürün yelpazesi, her tip üstyapı ve ekipmanla hizmet veriyor. Bu üstyapı, ekipman, römork ve yarı römorkların tedariğinin ve teknik özelliklerinin gelişmesi için Iveco ve Iveco Türkiye organizasyonu Türk üreticilerle uzun yıllara dayanan bir iş birliği içinde.







Yeni iş birliği fırsatı

Şimdi Iveco Türkiye, Türk üstyapıcılarla varolan iş birliğini yeni bir aşamaya taşıyacak bir açılım başlattı. Sektöre Türkiye dışındaki pazarlarda iş birliği gerçekleştirme çağrısı yaptı. Bu çağrının sektöre ve kamuoyuna duyrulduğu etkinliğe Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden üreticiler davet edildi. Bu çağrı, iç pazarların daraldığı bir sırada kaliteli ürünleri, gelişmiş teknolojileri ile dünya pazarlarına açılmak isteyen üstyapıcılar için önemli bir fırsat.







Iveco Türkiye’den yapılan açıklamada toplantı ile ilgili şu bilgiler verildi:

“Etkinliğimize 108 üstyapıcı katıldı. Katılımcıların yaklaşık yüzde 70’i hafif ve orta sınıflarda uzmanlaşmış olup, kapalı kasadan, yol temizleme ve atık yönetimi gibi üstyapılara uzanan farklı üstyapılar üretiyorlar. Yüzde 30’luk kesim ise ağır sınıfta uzman, mikserler, damperler ve treyler gibi üstyapılar sunuyorlar.”





Iveco Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Tansu Giz, yaptığı konuşmada, “Bu etkinliği, 2018 ve 2019’da iki yıl üst üste küçülen Türkiye ticari araç pazarı için üstyapıcılara yurt dışında yeni fırsatlar sunmak için düzenledik. Bugün buradaki varlığınız, Iveco’yla olan iş birliğinizi güçlendirmeye olan bağlılığınızın ifadesidir” dedi.













Iveco Türkiye’nin pazardaki artan performansından da bahseden Tansu Giz; 3,5 ton ve üstü segmentte üçüncülüğe yerleştiklerini, 2019 yılında da şu ana kadar yıllık bazda üstün bir performans sergilediklerini söyledi.













Toplantıya Iveco’yu temsilen Orta ve Ağır Segment Ürün Müdürü Fabio Bonifacino, Özel Filo Müşteriler Birimi Müdürü Andrea Scollo ve Üstyapıcılar İlişki Yöneticisi Giuseppe Cariello da katıldı. Afrika ve Ortadoğu bölgesi için Iveco’nun oluşturduğu yeni organizasyonel yapıyı anlatan Iveco yöneticileri, söz konusu pazarlarda mevcut olan ürünleri hakkında da bilgi verdiler.

Oturum sonunda üstyapıcılar, Iveco yöneticilerine sorular sordular ve geri bildirimde bulundular.

Güncellenen, Iveco araçların teknik çizimleri ile modele ve versiyona göre üstyapılara yönelik kılavuzları içeren yeni Iveco üstyapıcı portalının da tanıtıldığı toplantı, Daily, Eurocargo, Stralis X-Way ve Trakker’dan oluşan ürün gamının gösterildiği bir turla sona erdi. Iveco’nun son modelleri, çekirdek değerleri olan sürdürülebilirlik, toplam sahiplik maliyeti, teknoloji ve müşterileriyle olan iş birliğinin bir sonucu olan, Türkiye ve Avrupa pazarlarına eşzamanlı olarak sunulan eksiksiz bir hafif, orta ve ağır araç yelpazesi oluşturuyor.





Iveco'nun 11 Temmuz 2019 tarihli İstanbul toplantısı, son olarak Kasım 2018'de Iveco Türkiye'nin konuğu olan üstyapıcıları yeniden biraraya getirdi. Iveco, bu kez düzenlediği toplantıda ürün yelpazesinin sunduğu çok geniş teknik olanaklar ile Afrika ve Ortadoğu pazarlarındaki Iveco organizasyonundan faydalanmaları için sektör firmalarına iş birliği çağrısı yaptı. Bu iş birliğinde üstyapıcılar, Türkiye pazarında veya zaman zaman dış pazarlarda üstlendikleri aynı rolü üstleniyorlar. Satış dinamiklerinde ve faturalamada serbestlik içinde hareket edebiliyorlar.























































