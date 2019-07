Frigorifik taşımacılıkta tasarruf, Renault Trucks’ta

Anasayfa » Piyasa

13 Temmuz 2019, 15:58

Global Ekspres, yaş meyve taşımacılığındaki iş hacmini Renault Trucks çekici yatırımı ile arttırıyor.















Global Ekspres yüzde 80 oranında İngiltere ve Hollanda olmak üzere Avrupa’ya soğuk zincir taşımacılık hizmetleri sunuyor. 2018 Nisan ayında Renault Trucks T serisi çekicilerini teslim alan şirket memnuniyetleri doğrultusunda yine T 520 yüksek kabin araçları tercih etti. Renault Trucks bayisi İmam Kayalıoğulları’nın Mersin’deki merkezinde gerçekleştirilen 5 aracın teslimat törenindebulundular.Ertan Erkan, frigorifik taşımacılıkta yakıt tüketiminin diğer lojistik operasyonlarına göre daha yüksek olduğunu belirterek şu şekilde açıkladı; “Renault Trucks T serisi ile 100 km’de ortalama 29 litre gibi bir yakıt tüketimi elde ediyoruz ki frigorifik taşımacılık alanı için çok iyi bir değer. Bir aracımızın yılda ortalama 120 bin km yol yaptığını düşünürsek yılda tek aracın 3600 litre yakıt tasarrufu yaptığını söyleyebiliriz. Bu tasarruf da bir çekicimizin yıllık bakım-onarım maliyetlerine denk geliyor. Yani Renault Trucks çekicilerimiz, sağladığı yakıt tasarrufu ile kendi bakım-onarım giderlerini çıkartıyor. Böylece maliyet kalemlerimizden biri azalıyor”Satın alma kararı verirken araçların tüm özelliklerini dikkatle incelediklerine değinen Ertan Erkan; “Uzun yol taşımacılığında kullanılan çekicilerin her bir teknik özelliği maliyet kalemlerini etkileyebilir. Aracın her özelliği yakıt tasarrufunda puan olarak fark ettirir. Bu nedenle satın alma kararı verilirken iyi bir fizibilite yapılmalıdır. Hem aracın hem de şirketimizin verimliliği açısından Renault Trucks T serisi beklentilerimizi çok iyi bir noktada karşılıyor” diye belirtti.Global Ekspres, özellikle T serisi yüksek kabin çekicileri tercih ediyor. Ertan Erkan konu ile ilgili olarak; “Renault Trucks’ın yüksek kabinli T serisi, dışardan gözüktüğünden çok daha geniş ve konforlu. Sürücülerimiz kabin ve sürüş konforundan çok memnun, dolayısıyla bu memnuniyetleri operasyonlarımıza pozitif bir ivme olarak yansıyor” şeklinde dile getirdi.araçlarını kullanan firmaların her zaman destekçileri olduğuna değinerek; “Renault Trucks araçları müşterilerimiz pazarlıyor desek yanlış olmaz. Müşteri memnuniyetimiz, araçların diğer lojistik firmaları tarafından da tercih edilmesini sağlıyor. Çünkü Renault Trucks olarak her zaman satış sonrasında asıl görevimizin başladığının bilinci ile hareket ediyoruz. Aracımızı teslim etsek de o bir Renault Trucks çekici. Dolayısıyla aracımızda, müşterimizin operasyon verimliliği de bir yerde bize emanet” dedi.