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Nissan yaza heyecan katmaya devam ediyor

Nissan yaza heyecan katmaya devam ediyor

Tarih 13 Temmuz 2019, 15:51

Japon otomotiv devi NISSAN, araç sahibi olmak isteyenlere Temmuz ayı boyunca kampanya indirimine ek yüzde 0,99 faiz ve 3 ay ertelemeli kredi ödemesi avantajıyla, 50 bin TL’ye varan finansman desteği sunuyor.

SUV segmentinde 2018 yılında elde ettiği yüzde 19 pazar payı ile değişmeyen liderliğini bir kez daha perçinleyen, akıllı sürüşün öncüsü NISSAN, Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek 3 ay ertelemeli, 50 bin TL’ye varan kredi tutarları için yüzde 0,99 faiz avantajıyla 12 aya varan vade imkanı sunuyor. Yaza heyecan katmaya devam ediyor

QASHQAI, X-TRAIL, NAVARA ve JUKE modellerinde faiz oranını “yüzde 0,99” olarak   belirleyen ve 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunan NISSAN, X-TRAIL ve NAVARA’da 50 bin TL, QASHQAI’de 40 bin TL, Juke’ta ise 20 bin TL’ye varan kredi tutarları için 12 aya varan vade imkânı sunuyor.

7 koltuklu X-TRAIL’ler 5 koltuklu fiyatına

NISSAN SUV ailesinin en prestijli üyesi ve dünyanın en çok satan SUV modeli X-TRAIL’ler, tüm yolculara maksimum konfor sağlayan, 7 koltuklu modelini 5 koltuklu fiyatına araç sahibi olmak isteyenlerle buluşturuyor. Ayrıca premium bej ve taba deri iç döşeme paketlerini tercih edenler fiyat farksız sahip olabiliyor.

SUV Konforu, gücü ve yüksek taşıma kapasitesiyle dikkat çeken NISSAN’ın ödüllü pick-up’ı NAVARA 4x2 TEKNA modeli ise 157 bin TL’den başlayan fiyatlarla Temmuz ayı boyunca 50 bin TL için 12 ay yüzde 0.99 faiz avantajı ve 3 ay erteleme seçeneği ile macera severlerle buluşuyor.

Qashqai 1.5 Visia sahibi olmak isteyenlere multimedya sistemi hediye

Türkiye’nin en çok tercih edilen ve yüzde 21’lik SUV segmenti pazar payı ile 2018’de de liderliğini sürdüren QASHQAI 40 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz oranı 3 ay erteleme olanağıyla liderlik ruhu taşıyan yeni kullanıcılarını bekliyor. QASHQAI’nin 1.5 Visia versiyonunda ise kullanıcılara büyük rahatlık sunan 10 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistem hediye ediliyor.

Nissan’ın ikonik SUV modeli JUKE ise 119 bin 950 TL’den başlayan fiyatlarla veya 20 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz imkanı ve 3 ay sonra başlatan kredi ödeme kolaylığı ile, NISSAN Yetkili Satıcıları’nda yeni sahiplerini bekliyor.

 

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