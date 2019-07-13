Anasayfa » Kampanyalar

BMW’den Temmuz’a özel damga vuracak fırsatlar

13 Temmuz 2019, 15:40

Borusan Otomotiv, Türkiye distribütörü olduğu BMW için Temmuz ayına özel kaçırılmayacak avantajlar sunuyor.

Temmuz ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında BMW 320d, 4 Serisi, 5 Serisi ile BMW X1, BMW X2 modelleri için %0 faiz oranından, 20.000 TL’ye varan takas desteğine kadar önemli fırsatlar sunuluyor. BMW, yaz aylarında yepyeni bir BMW modeline sahip olmak isteyenleri Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’na bekliyor.



150.000 TL’ye %0 Faiz Avantajı.



Yarı otonom sürüş teknolojisi, harekete duyarlı komut sistemi, fren fonksiyonlu cruise control ve keşfetmenizi bekleyen diğer üstün teknolojileriyle BMW 520i, 150.000 TL’ye %0 faiz avantajıyla sunuluyor. Ayrıca sürüş keyfini yeniden tanımlayan, büyüleyici tasarımı ve sportif yönüyle etkisi altına alan BMW 418i Coupé ve BMW 418i Gran Coupé’nin yanı sıra güçlü tasarımıyla öne çıkan ve etkileyici performansıyla şehir içi ve şehir dışı yolculuklarınızda sürüş keyfi sunan BMW X1 modelleri Temmuz ayında %0 faiz avantajı ile sahiplerini bekliyor.



Takas Desteği Temmuz’da da Sürüyor.



Temmuz ayı boyunca BMW 320d, BMW 4 Serisi, BMW 5 Serisi ile BMW X1, BMW X2, BMW X5, BMW i3 ve BMW i3s modellerinde takas desteği sunuluyor. Ayrıca BMW 520d xDrive ve BMW X3 xDrive20d modellerinde 20.000 TL’ye varan, BMW X5 xDrive25d modelinde ise 40.000 TL’ye varan cazip takas desteği otomobilseverleri bekliyor.



Dizel Modellere Özel Fırsatlar.



Üstün dizel performansıyla fark yaratan BMW 320d ve BMW 320d xDrive modelleri 120.000 TL, %0 faiz fırsatı ile sunuluyor.



BMW i sahibi olmak isteyenlere özel hediyeler.

Temmuz ayı boyunca BMW’nin elektrikli ve hibrit modellerinde de kaçırılmayacak avantajlar sunuluyor. BMW 740Le xDrive iPerformance, BMW i3 ve BMW i8 modellerinden birine sahip olmak isteyenlere, orijinal BMW i Aksesuarı olan şarj kablosu ile ChargeNow üyelik kartı ve 100 TL değerinde ChargeNow kullanım hakkı hediye ediliyor.



