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OSS Yönetim Kurulu’nda Görev Dağılımı Yapıldı

OSS Yönetim Kurulu’nda Görev Dağılımı Yapıldı

Tarih 13 Temmuz 2019, 15:32

OSS’nin yeni Başkanı Ziya Özalp Yönetim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; “Otomotiv Satış Sonrası sektörü hızlı bir değişim sürecinden geçiyor.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin 25 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulu’nda oy birliğiyle göreve gelen OSS Yönetim Kurulu, Ziya Özalp Başkanlığındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi.

OSS Derneği’nin temel ilkeleri olan eşitlik, şeffaflık, izlenebilirlik ve kapsayıcılık çerçevesinde iki yıl boyunca gönüllülük esasıyla çalışacak olan Yönetim Kurulu’ndaki görev dağılımlarının yapıldığı toplantıda; komitelerde yapılacak yenilikler, üye toplantıları, eğitimler, kamu ilişkileri çalışmaları, iletişim faaliyetlerinin geliştirilmesi, satış sonrası sektörünün uluslararası çatı oluşumu olan FIGIEFA ile ilişkiler,  satış sonrası sektöründe ‘’Kadın’’ etkinliğinin ve istihdamının arttırılması için gerekli çalışmalar ve sektörün kanayan yarası ‘’Sahte ve Taklit Ürün’’ gibi konularda yapılacak işler ele alındı.

Martaş Otomotiv Genel Müdürü Ziya Özalp’in başkanlığında görev alacak Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı yapıldı:


Yönetim Kurulu Başkanı : Ziya Özalp (Martaş Otomotiv)
Başkan Yardımcısı         : Anıl Yüceturk (Maysan Mando)
Genel Sekreter              :Patrizio Ragusin (Rapro)
Sayman                        :Ali Özçete (Özçete Otomotiv)

Yönetim Kurulu Üyeleri;

Serdar Aslan (Ferdinand Bilstein Tr.)
Rıza Şahin (Hıdırusta Otomotiv)
Hakan Ataoğuz (Ekol Otomotiv)
Burak Şener (Şener Otomotiv)
Hüseyin Topal (Ada Group)
Abdullah Yavuz (Schaeffler)
Halit Başbuğ (Başbuğ Otomotiv)
Erdem Çarıkçı (Valeo)
Zeynep Erfan (SKF)
Emirhan Silahtaroğlu (Silkar Otomotiv)
 
OSS Başkanı Ziya Özalp: “Sektörümüzü Geleceğe Hazırlayacağız”

OSS’nin yeni Başkanı Ziya Özalp Yönetim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada;  “Otomotiv Satış Sonrası sektörü hızlı bir değişim sürecinden geçiyor. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağına ayak uydurmak, sektörümüzü geleceğe hazırlamak ve katma değerli işler yapmak için önümüzde 2 sene var. Sektörümüzün bugün bulunduğu noktadan daha iyi yerlere gelmesi, genelden özele hepimizin faydasına olacağının bilinciyle tüm üyelerimizi komitelerimiz ve çalışma gruplarımızda görev almaya davet ediyor, yüksek sesle birlikte düşünmeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum’’ dedi.
 

 

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