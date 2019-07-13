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OSS Yönetim Kurulu’nda Görev Dağılımı Yapıldı

13 Temmuz 2019, 15:32

OSS’nin yeni Başkanı Ziya Özalp Yönetim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; “Otomotiv Satış Sonrası sektörü hızlı bir değişim sürecinden geçiyor.