ÖTV indirimi biter, KIA yaz fırsatları başlar

Anasayfa » Kampanyalar

13 Temmuz 2019, 15:01

Kampanya kapsamında KIA Sportage 137 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla, KIA Ceed ise 24 bin 500TL’ye varan indirimlerle otomobilseverlerle buluşuyor.

Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren KIA, temmuz ayına özel fırsatlarla ayakları yerden kesmeye devam ediyor. Kampanyalar çerçevesinde KIA Sportage, KIA Ceed ve KIA Bongo’da avantajlı fiyat ve donanım seçenekleri meraklılarını bekliyor.





KIA Sportage Elegance paketi ise panoramik cam tavan, 7 inç multimedya sistemi, geri görüş kamerası, Android Auto / Apple Car Play desteği, sürüş modu seçimi ve elektirkli park freni gibi donanım özellikleriyle 187 bin 900 TL’lik özel fiyatı ile (hurda teşviği dahil) yetkili satış noktalarında otomobil severleri bekliyor.





KIA’nın makyajla birlikte, dizel motor ve otomatik şanzıman alternatifine de kavuşan amiral modeli Sportage, Temmuz ayına özel olarak hurda teşvikiyle birlikte 20 bin 600 TL’ye varan indirim ve 137 bin 900 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla KIA yetkili satış noktalarında yeni sahiplerini bekliyor.KIA’nın Avrupa’da tasarlanan, Avrupa’da üretilen ve üçüncü nesliyle yollarda olan Ceed, baştan sona yenilenen modern tasarımı ve rekabetçi yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. Mart ayında Türkiye pazarına sunulan Ceed’in benzinli ve otomatik şanzımana sahip paketinde hurda teşvikiyle birlikte toplamda 24 bin 500TL indirim fırsatı sunuluyor.KIA’nın temmuz ayı kampanyaları kapsamında KIA Bongo ise, 20 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatıyla akıllı seçim yapmak isteyen KOBİ’lere avantajlı fırsatlar sunuyor.