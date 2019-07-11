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Iveco Türkiye üstyapıcılarla 2019 buluşmasını gerçekleştirdi

Iveco Türkiye üstyapıcılarla 2019 buluşmasını gerçekleştirdi

Tarih 11 Temmuz 2019, 15:43

Iveco yeni bir açılım yaparak üstyapıcıları Türkiye pazarı dışında özellikle Afrika ve ortadoğuda kapsamlı bir iş birliğine çağırdı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden davet edilen üstyapıcılar ve Iveco bayileri bu toplantıya katıldılar. Toplantıda özellikle ihracata yönelik iş birlikleri üstünde konuşuldu.



 

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