Toyota Professional ve Proace City geliyor

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11 Temmuz 2019, 14:02

Toyota, Avrupa’da hafif ticari ürün ailesini Proace City adını verdiği minivanı ile genişletmeye hazırlanırken, bu alandaki faaliyetlerini de Toyota Professional olarak sürdüreceğini açıkladı.

Toyota Professional markası ile son yıllarda düzenli ve sürekli büyüme eğilimi gösteren hafif ticari pazarında daha etkin bir şekilde yer almayı hedefliyor.





Yeni ürünler için yeni organizasyon; Toyota Professional

Hafif ticari pazarının dayanılmaz cazibesi













Hedef Avrupa pazarında yüzde 50 büyümek

Proace City’nin segmentine farklı ve çekici bir seçenek olarak giriş yapacağını belirten Toyota yöneticileri; Avrupa’da Toyota Profesyonel markası ile hafif ticari araç pazarındaki paylarını arttırırken, 2020 yılı için yüzde 50 büyüme ve yıllık 100 bin hafif ticari araç satışı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladılar.















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Ali Haydar Bozkurt: “İddiamızı ortaya koyacağız”

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, konuyla ilgili açıklamasında; yeni “Toyota Professional” marka yapılanmasıyla hafif ticari araç pazarında iddialarını çok güçlü bir şekilde ortaya koyacaklarını belirterek, “Hafif ticari araç segmenti potansiyeli olan ve bizim yıllardır üzerinde planlama yaptığımız bir alandı. Türkiye’de Hilux ile bu segmentinin yüzde 11’ine hitap edebiliyoruz. Proace, Proace City ve Hilux ile bu oran yüzde 75’e çıkacak. Türkiye’de 180-200 bin civarında oturmuş bir hafif ticari araç pazarı bulunuyor. Bu pazarda Toyota olarak en büyük artımız mevcut müşteri data ve portföyümüz ile sorunsuz ürün gamımız olacak. Mevcut bayi ağımız içerisinde standartları değerlendirerek hizmet vermeyi planlıyoruz” dedi.





Tüm beklentileri karşılamayı ve yeni Proace modelleri ile pazarda önemli bir pay almayı hedeflediklerini kaydeden Bozkurt sözlerine şöyle devam etti; “Bu segment, binek otomobil işinin yanında tamamen yepyeni bir iş. Toyota Türkiye olarak bunu böyle algılıyoruz. İşin satış ile birlikte satış sonrası kanalı da çok önemli. Çünkü bu segmentte tekerlek dönmediği takdirde ticari araç sahibi veya kullanıcısı işinden geri kalacaktır. Bunu bildiğimiz için servislerimizde ticari araç sahiplerinin en hızlı şekilde servis hizmetleri alacakları sistemler geliştirme çalışmalarını da sürdürüyoruz. Bu süreçte müşterilerimizin yanında olacağımız, 360 derece bir hazırlık içerisindeyiz. 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren Türkiye pazarına girecek bu yeni modellerimiz, Hilux’tan sonra hafif ticari araç pazarındaki satışlarımızda itici güçlerimizden olacak.”









































































Yeni marka stratejisiyle “Toyota Professional”ı hayata geçiren Toyota, bu girişimiyle, markanın hafif ticari araçlara özel olarak odaklanmasını sağlayacak. Yeni Toyota hafif ticari araç merkezleri, özel müşteri deneyimleri sunacak. Bunlar arasında yeni hafif ticari araç showroom konsepti, tam donanımlı sergileme araçları, konusunda uzman çalışanlar ve ticari araç kullanıcılarına yönelik, özel olarak hazırlanmış internet sitesi olacak.Toyota ürünlerinin satıldığı ülkelerden ticari araç uzmanı gazetecililerin davet edildiği etkinliğe ev sahipliği yapan Toyoto Avrupa organizasyonunun yöneticileri ve ürün sorumluları, düzenlenen toplantıda Toyata’nın hafif ticari alanındaki pazar hedefleri, ürün, satış ve satış sonrası yaklaşımı ve rekabet üstünlüklerinin neler olacağını ortaya koydular. Elektrikli hafif ticari yaklaşımı ile ilgili olarak da bilgi verdiler.Toyota Avrupa yöneticileri Roma toplantısında hafif ticari araç pazarına yönelik olarak yeni bir yapılanmaya gidilmesinin nedenini şöyle açıkladılar:*Toyota’nın hafif ticari araç stratejisi, hafif ticari araç pazarındaki gelişme ve eğilimlerin süreklilik kazanması doğrultusunda oluşturuldu. Pazarın önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edeceği kesin. E-ticaretin artması, kargo teslimatlarındaki gelişme ve kent merkezlerine büyük araçların girişinin sınırlandırılması hafif ticari araç pazarını daha da büyütecek.Yapılan son araştırma çalışmaları hafif ticari araçlar filosunun arttığını, özel hafif ticari araçların sayısının ise azaldığını gösteriyor. Filolaşmadaki artış şu anda Avrupa Birliği’nde %14 oranında. Toyota da hafif ticaride hedef müşteri grdubu arasına şirket filolarını koydu.”“Hafif ticari araçlar geleceğin ürün gamında, önemli bir taşıyıcı direk olacak” diyen Toyota yöneticileri, kısa süre içerisinde güvenilir bir hafif ticari araç markası olmayı hedeflediklerini vurguladılar..Toyota hafif ticari araç pazarındaki gelişmeleri uzun süre izledikten sonra ilk hamlesini Proace Van ile yapmıştı. PSA ile işbirliği sonunda ortaya çıkan Proace Van’ın ardından yine PSA ile birlikte bir minivan olarak binek ve ticari amaçlı kullanımı uygun Proace City ortaya çıktı. Roma toplantısında bu ürün hakkında da bilgi verildi.2019’un ikinci yarısında yeni yapılanmanın tamamlanması, Proace City için ön siparişlerin alınması, üçüncü çeyrek sonunda da Avrupa’da ön teslimatların başlaması planlanmış bulunuyor. 2020 yılının ilk aylarında da Toyota satış noktalarında Proace City, Proace Van ile Hilux pick-up’ın yanında yerini alacak.Böylelikle Toyota Proace modelleri ile Avrupa’da hafif ticari araç segmentinin yüzde 75’ine hitap etmiş olacak.Teknik özellikler hakkında şimdilik detaylı bilgi verilmeyen Proace City’nin 8 inçlik dokunmatik ekranında MirrorLink, Apple CarPlay ve Android Auto gibi özellikler ve cep telefonuyla eşleşme imkanı sunulacağı belirtiliyor.. Navigasyon ve online özelliklere buradan erişilirken, sesli komut gibi özellikler de kullanılabilecek. Proace City aynı zamanda cama yansıtmalı gösterge ekranında, sürücüye hız limitleri, navigasyon gibi önemli detayları gösterecek.Toyota, Proace City’de güvenlikten de ödün vermeyecek. Proace City’nin hem camlı van hem de panelvan versiyonlarında bir dizi artırılmış güvenlik özellikleri bulunuyor; Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi, Şerit Takip Asistanı, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi ve Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi gibi...Proace modelinin elektrikli varyasyonu 2020 yılında piyasaya verilecek, elektrikli Proace City modeli ise 2021 yılında piyasaya sürülecek.