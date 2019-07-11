Enco, filosunu Actros ile güçlendirdi

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11 Temmuz 2019, 13:28

Mercedes-Benz Türk ile 1990 yılından günümüze iş ortaklığı süren ENCO İstanbul Seyahat ve Taşımacılık, filosuna 50 adet Mercedes-Benz Actros 1845 LSnRL çekici ekledi.









Sakıp Sabancı Müzesi The Seed’de gerçekleşen teslimat töreninde 2019 model Actros araçlar; Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Kamyon Satış Operasyonu Grup Müdürü Murat Kızıltan, Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, Kamyon Ürün Yönetimi Grup Müdürü Çağdaş Özen ve Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Koluman Motorlu Araçlar İcra Kurulu Üyesi Ali Saltık, Koluman İstanbul Kamyon Satış Müdürü Aytekin Yeşil tarafından ENCO İstanbul Seyahat ve Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Şahin, Yönetim Kurulu Üyesi Beran Şahin, Şirket Müdürü İsmail Tekin ve Şirket Müdürü Hakan Şahin’e teslim edildi.







1990’dan bu yana 250 adetlik araç alımıyla tercihini Mercedes-Benz’den yana kullanan ENCO İstanbul Seyahat ve Taşımacılık, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen 50 adet 2019 model Mercedes-Benz Actros 1845 LSnRL çekicinin tamamını ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirerek sipariş etti. Uluslararası karayolu taşımacılığı alanında kullanılacak araçlara Mercedes-Benz’in sunduğu Öngörülü Sürüş Sistemi (Predictive Powertrain Control), Aks Yükü Ölçüm Cihazı ve ADR Paketi gibi donanımlar eklendi.





Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt törendeki konuşmasında; “Uluslararası taşımacılık ve lojistik alanında 1985’ten günümüze sektörün öncü şirketlerinden ENCO İstanbul Seyahat ve Taşımacılık ile yeni bir iş ortaklığına imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirme imkânları ile Aksaray Kamyon Fabrikamızda ürettiğimiz kamyon ve çekici modellerimizin altını bu teslimat ile bir kez daha çiziyoruz. Bugün teslimatını gerçekleştirdiğimiz 50 adet 2019 model Mercedes-Benz Actros 1845 LSnRL çekicimizin en öne çıkan donanımının aracın seyrettiği topoğrafyaya göre aracın hızını ayarlayan, gereksiz fren ve hızın önüne geçen, doğru zamanda doğru yerde vites geçişini destekleyerek yakıt tasarrufunu artıran Öngörülü Sürüş Sistemi olduğu şüphesiz. Tercihlerini ticari ve yol performansı ile öne çıkan Actros araçlarımızdan yana kullanan ENCO İstanbul Seyahat ve Taşımacılık’a araçlarının hayırlı uğurlu ve bol kazançlı olmasını diliyorum.” dedi.





; yeni teslim aldıkları Actros çekiciler ile ilgili; “ENCO İstanbul Seyahat ve Taşımacılık olarak 1990 yılından itibaren tercihimizi Mercedes-Benz Türk’ten ve Actros araçlardan yana kullanıyoruz. Bu alımımız kapsamında Actros çekicilerimizi Aksaray Fabrikası’nda kişiselleştirme imkânı sunan Mercedes-Benz Türk’e, satışın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Koluman İstanbul’a ve kredilendirme sürecinde bize destek olan Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e teşekkür ederiz. ENCO İstanbul Seyahat ve Taşımacılık olarak Actros araçlarımızın ticari ve yol performansı, güvenlik ve konfor donanımlarıyla birlikte Mercedes-Benz Türk’ün piyasadaki güvenilirliği, sunduğu yaygın servis ağı ve satış sonrası hizmetler desteği tercihimizi yine kendilerinden yana kullanma sebeplerimiz arasında. Uzun yıllardır devam eden iş ortaklığımızı ilerleyen dönemlerde yeni filo alımlarımızla devam ettirmeyi diliyoruz.” şeklinde konuştu.