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Renault’dan 36.000TL peşinat ve 1.500TL’den başlayan taksit fırsatı

11 Temmuz 2019, 13:19

Temmuz ayında Renault’nun tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri yer alıyor.



Müşteriler, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 36.000TL peşinat ve aylık 1.500TL’den başlayan taksit seçenekleri ile Renault sahibi olma fırsatı buluyor. Kampanya dahilinde Clio HB modeline 36.000TL peşinat ile 1.500TL’den başlayan taksitlerle sahip olunabiliyor. Megane Sedan’da 48.000TL peşinat ile 2.000TL aylık taksit avantajı sunulurken Captur modeli için 42.000TL peşinat ile 2.500TL aylık taksit bulunuyor. Kampanyada Kadjar ise 78.000TL peşinat ve 3.000TL gibi cazip aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunuluyor. Artan ödeme seçeneği için 0,99 faiz oranı yer alıyor.



Müşteriler, kampanya kapsamında Renault Kasko’da anında 1.000TL, uzatılmış garantide 500 TL indirim imkanına sahip oluyor.



Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen hafif ticari araç müşterileri için 24.000 TL’ye kadar 12 ay vade için yüzde sıfır, 60.000 TL’ye kadar 12 ay vade seçeneği için 0,99 faiz fırsatı bulunuyor.



