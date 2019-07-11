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Dacia’dan günlük 39.90TL’den başlayan ödeme fırsatı

Dacia’dan günlük 39.90TL’den başlayan ödeme fırsatı

Tarih 11 Temmuz 2019, 13:14

Dacia, Temmuz ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli avantajlı fiyatlar* ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

Kampanya kapsamında Dacia Sandero 39,90TL, Dokker 49.90TL ve Duster 59.90TL gibi cazip günlük ödeme seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Kampanya kapsamında, Dacia Kasko’da anında 1.000TL, uzatılmış garantide ise 500TL indirim bulunuyor. Artan ödeme seçeneği ile yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşteriler, yüzde 0,99 faiz oranından faydalanıyor.
 
Hafif ticari araç almayı düşünen ve artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen müşteriler için Dokker modelinde 60.000 TL kredi, 12 ay vade seçeneği için 0,99 faiz fırsatı yer alıyor.



 

 

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