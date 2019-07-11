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Borusan otomotiv premium’dan 12 ay taahhütsüz ve esnek kiralama fırsatı

Borusan otomotiv premium’dan 12 ay taahhütsüz ve esnek kiralama fırsatı

Tarih 11 Temmuz 2019, 13:10

Borusan Otomotiv Premium, kullanılmış otomobillerde Temmuz ayına özel kaçırılmayacak kiralama avantajları sunuyor.

Kampanya kapsamında, 1 ile 2 yaş aralığındaki kullanılmış otomobillerde 12 ay taahhütsüz kiralama fırsatıyla kullanılmış otomobilleri kiralayanlar, 4. ayın sonunda  bedelsiz iade edebilme hakkına sahip oluyor.

Kiralamanın tüm avantajlarının yanı sıra MTV, bakım, yol yardım, sigorta, kasko gibi hizmetlerin Borusan Otomotiv Premium tarafından çözümlenmesiyle birlikte, kiralayanlar sadece tercih ettikleri kullanılmış otomobili kullanmanın keyfini sürüyor. Otomobilseverler, Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’ndan kampanya hakkında detaylı bilgi alabiliyor.

 

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