Borusan otomotiv premium’dan 12 ay taahhütsüz ve esnek kiralama fırsatı

Kampanya kapsamında, 1 ile 2 yaş aralığındaki kullanılmış otomobillerde 12 ay taahhütsüz kiralama fırsatıyla kullanılmış otomobilleri kiralayanlar, 4. ayın sonunda bedelsiz iade edebilme hakkına sahip oluyor. Kiralamanın tüm avantajlarının yanı sıra MTV, bakım, yol yardım, sigorta, kasko gibi hizmetlerin Borusan Otomotiv Premium tarafından çözümlenmesiyle birlikte, kiralayanlar sadece tercih ettikleri kullanılmış otomobili kullanmanın keyfini sürüyor. Otomobilseverler, Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’ndan kampanya hakkında detaylı bilgi alabiliyor.

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