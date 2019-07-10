İstanbul’da test sürüşü yapılacak ilk otonom araç tanıtıldı Avl’nin otonom teknolojileri sahaya iniyor

Dünyada büyük bir dönüşümün habercisi olan ve farklı ülkelerde test sürüşlerine başlanan gelişmiş özelliklere sahip otonom araçlar, Türkiye’de de atılan mühendislik adımları sayesinde test edilecek noktaya ulaştı. AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye mühendislerinin son yıllardaki çalışmaları sonucunda otonom teknolojisi geliştirilen hibrit özellikli ilk sürücüsüz araç, İstanbul’da test sürüşlerine başlamaya hazır hale geldi.

Tüm dünyayı etkileyecek olan bu köklü değişimin ve dönüşümün ilk mühendislik adımları Türkiye’de de atılmaya başlandı. Dünyanın en büyük otomotiv mühendislik firması olan AVL’nin İstanbul’daki merkezi AVL Araştırma ve Mühendis lik Türkiye mühendislerinin mühendislik çalışmaları sonucunda otonom teknolojisi geliştirilen hibrit özellikli ilk sürücüsüz araç İstanbul’da test sürüşüne hazır hale geldi., otonom teknolojileri geliştirilen sürücüsüz aracın testlerine başladıklarını belirterek aracın sahip olduğu gelişmiş otonom özellikler hakkında önemli bilgiler paylaştı.Akıllı algoritmaları, fonksiyonları ve diğer otonom sistemleri geliştirilen aracın gelişmiş özelliklere sahip olduğunu ve kullanıcıların müdahalesi olmadan birçok işlevi yerine getirebildiğini ifade eden Dr. Serkan İmpram, şöyle konuştu: “İstanbul’daki Ar-Ge merkezlerimizde Türk mühendislerimiz tarafından otonom sistemleri geliştirilen araç, hibrit-elektrikli bir model. Bununla birlikte, geliştirdiğimiz sistem pek çok farklı araç türüne de uygulanabilecek özellikte ve seviyede. Uluslararası güvenlik standartlarına göre geliştirdiğimiz otonom araç, ilk olarak L2 seviyesinde testlere başlayacak. Araçla herhangi bir kullanıcı müdahalesi olmadan otoyolda sürüş yapılabilecek. Direksiyon, hızlanma ve yavaşlama kontrolü araç üzerine yüklediğimiz akıllı algoritmalar sayesinde araç tarafından yönetilecek. Aynı zamanda otobanda seyir halindeyken kendi kendine virajlı yollarda dahi şeridini koruyabilecek.”Otonom teknolojileri geliştirilen aracın trafik kurallarına göre kendi hızına kendisinin karar vereceğini belirten Serkan İmpram, “Kullanıcı müdahale etmeden araç trafik kurallarına uyacak. Hız sınırına uygun şekilde şeridini koruyacak ve önüne çıkacak araçların hızına göre kendi hızını güvenli bir mesafeden takip edecek şekilde ayarlayabilecek. Gerektiğinde şerit değiştirme, herhangi bir problem olduğunda aracı güvenli şekilde kenara çekmek gibi daha ileri gelişmiş fonksiyonlar eklenerek kontrol yapay zekaya bırakılacak. Eklenecek yeni özelliklerle tüm kararlar, geliştirilen otonom fonksiyonlarca alınıp uygulanabilmesi sağlanacak ve her koşulda güvenli bir şekilde çalışan tam otomatik bir sürüş mümkün hale gelecek.” açıklamasında bulundu.