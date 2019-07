Mercedes-Benz’in “Turizm Elçileri” Yeni Sprinter ve Tourismo 15 Antalya’da

Anasayfa » Güncel

Mercedes-Benz Türk, 9 Temmuz Salı akşamı The Marmara Antalya’da düzenlenen etkinlikte turizmin elçileri konumundaki Yeni Sprinter ve Tourismo 15’i özel konukların beğenisine sundu.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak ve Mercedes-Benz Türk bayii Hastalya yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda en yeni Mercedes-Benz modeli Yeni Sprinter ve seyahat otobüslerinin en fazla tercih edilen modellerinden Tourismo 15, katılımcılar tarafından incelendi.







Türkiye’de satışa sunulduğu 1996 yılından günümüze, hafif ticari araçlar sınıfında fark yaratan Mercedes-Benz Sprinter; yenilenerek “Sprinter Sana Yakışır” sloganı ile Mayıs ayında satışa sunuldu. Minibüs, Panelvan ve Kamyonet olmak üzere 3 ana seçenekte 1.700’ü aşkın farklı seçeneği sunulan yeni Sprinter, müşterilerin talep ve beklentilerini karşılamak üzere tasarlandı. Aracın temelini, maksimum seviyede modüler bir yapı konsepti oluşturuyor. Bu modüler yapı konsepti ile şehir içi ve şehir dışı yolcu taşımacılığı yapan, okul ve personel servisi hizmeti veren, nakliye ve kurye hizmetleri gerçekleştiren firmalar için yeni çözüm önerileri sunuluyor.







Yeni Tourismo ise, daha konforlu, daha güvenli ve daha verimli modelleriyle tüm ihtiyaçları karşılamaya hazır. Yeni Tourismo ile tüm segmentlere uygun ve ekonomik bir otobüs. Tümü 2 akslı olmak üzere, Tourismo’nun 2 farklı uzunluk seçeneğinde 3 farklı modeli bulunuyor. 2+2 koltuklandırma düzenindeki Tourismo 15, 50 yolcu kapasitesi ile 12,3 m uzunluğunda, Tourismo 16 ise 54 yolcu kapasitesi ile 13,1 m uzunluğunda. 2+1 koltuklandırma düzenindeki Tourismo 16 2+1 ise, 41 yolcu kapasitesi ile 13,1 m uzunluğa sahip.





Türkiye’deki 20 yılı aşkın Sprinter deneyiminin ardından Yeni Sprinter Minibüs; ister personel, ister okul aracı olarak, 13+1’den 22+1 kişiye kadar sunmuş olduğu sınıfının en geniş ürün yelpazesi ve standart olarak sunduğu ayarlanabilir 3 noktalı emniyet kemerli yenilenen koltukları ile her koşulda güvenli bir ortam yaratıyor. Yeni Sprinter’da hem ön hem de yolcu bölümü için ayrı klima sistemi, yeni iç yan kaplamalar, arka hoparlörler, her koltuk sırası için USB girişleri ve telefon koyma yerleri ile de konforlu yolculuk deneyimi artıyor.







Yeni Sprinter Minibüs, sahip olduğu elektrik destekli deri direksiyon simidi, süspansiyonlu sürücü koltuğu ve hız sabitleyici seçeneği ile sürüş konforunu artırırken; USB ve Bluetooth arayüzlü, yüksek çözünürlüklü, geniş dokunmatik ekranlı, akıllı telefon entegrasyonlu Mercedes-Benz multimedya sistemi ile de sürüş keyfine eğlence katıyor. Yeni Sprinter Minibüs modellerinde standart olarak sunulan multifonksiyonel direksiyon sayesinde, hem 5 inç ekrana sahip renkli gösterge panelindeki, hem de 10 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik multimedya sistemindeki fonksiyonlara erişim sağlanıyor.







Yeni Mercedes-Benz Sprinter’da arkadan itiş ya da önden çekiş seçenekleri sunuluyor. Önden çekişli araçlar, arkadan itişli araçlarla karşılaştırıldığında aracın yük taşıma kapasitesi 50 kg artıyor. Ayrıca önden çekişli araçların 80 mm daha alçak olan yükleme eşiği de ticari kullanımda yüklemeyi önemli oranda kolaylaştırıyor ve kullanım konforunu artırıyor.





Önden çekişli Sprinter modellerinde sunulan 9 kademeli tork konvertörlü otomatik şanzıman, ticari araç pazarında önemli bir yenilik olarak dikkat çekerken, kendini kanıtlamış 6 ileri manuel şanzıman da Yeni Sprinter’in öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Otomatik şanzımanın vites oranları yakıt ekonomisi ile atak sürüş özellikleri arasında mümkün olan en iyi dengeyi sağlıyor. Yeni şanzımanın beraberinde getirdiği bir diğer önemli avantaj ise daha düşük ses seviyesine bağlı olarak artan yol konforu. Geliştirilmiş 6 ileri manuel şanzıman ise vites kolunda rahatsız edici titreşimlerin önüne geçen yapısıyla kullanım konforunu destekliyor. Yeni nesil Sprinter’da ergonomik tasarımlı konforlu koltuklar, anahtarsız çalıştırma ve optimize edilen iklimlendirme sistemi, öne çıkan yenilikler arasında yer alıyor. Ayrıca, kullanım amacına göre şekillendirilebilen saklama alanları da kullanıcıların kabin içinde düzeni sağlamasını kolaylaştırıyor.











Yeni Mercedes-Benz Sprinter Teknik Özellikleri



416 CDI 516 CDI Motor Silindir sayısı 4 4 Motor hacmi [cm³] 2143 2143 Nominal güç [Bg/Kw] 163Bg / 120 Kw @ 3800 dev/dak 163Bg / 120 Kw @ 3800dev/dak Maksimum tork [Nm] 360 Nm @ 1400-2400 dev/dak 360 Nm @ 1400-2400 dev/dak Egzoz emisyonu Euro VI Euro VI Şasi ve Tahrik Sistemi Çekiş Arka Arka Azami Yüklü Ağırlık [kg] 4.100 5.000 Debriyaj Tek Plakalı Kuru Kavrama Tek Plakalı Kuru Kavrama Şanzıman 6 İleri Manuel Şanzıman 6 İleri Manuel Şanzıman Yakıt Tankı ve Elektronik Sistemler Yakıt deposu [L] 71 71 Yakıt Türü Dizel Dizel AdBlue Deposu [L] 22 22 Akü 12 V / 92 Ah 12 V / 92 Ah Lastikler Ön 235/65 R 16 225/75 R16 C Arka 235/65 R 16 285/65 R16 C









Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD

Her detayda mükemmellik

Tourismo, modası asla geçmeyen zarif tasarımıyla, önceki modelin hatlarını yeniden yorumluyor. Yeni Tourismo’da tasarım ve işlevsellik bir araya gelerek maksimum ekonomik verimlilik ortaya çıkıyor. Tourismo’nun en ince detayına kadar geliştirilmiş aerodinamik özellikleri sayesinde, yakıt tüketimi önceki modele kıyasla çok daha düşük. Yeniden tasarlanmış sürücü penceresi ve dinamik görünümlü “AquaBlade” ön cam silecekleri, görselliği zenginleştirmenin yanı sıra yakıt tüketiminin ve sürüş gürültülerinin en aza indirilmesine de büyük katkı sağlıyor.



Bambaşka bir tasarım ve konfor anlayışı

Ferah ve konforlu bir girişe sahip Tourismo’da yenilenen monokrom kokpit, çok fonksiyonlu direksiyon simidi, yüksek çözünürlüklü renkli ekrana sahip yeni gösterge paneli ve yeni bir elektronik anahtar sistemi bulunuyor.





Tourismo’da servis setleri de tamamen yenilendi. LED okuma lambaları, hava jetleri, servis setlerine entegre hoparlör, siyah deri servis seti döşemeleri ile tamamen farklı bir tasarım gerçekleştirildi.

Tam otomatik, çift bölge (dual zone) kontrollü klima sistemi, otobüsün içerisindeki atmosferi daha da konforlu hale getiriyor. Isıtma ve iklimlendirme için kullanılan ön ve arka kontrol bölgeleri, aracın içinde homojen bir sıcaklık dağılımı sağlıyor.





Ekonomik bir motora yatırım

Mercedes-Benz, yenilikçi sürüş teknolojilerini geliştirirken inovasyon konusundaki lider konumuna her zaman sadık kalmaya devam ediyor. Euro 6 BlueTec OM 470 FE (Yakıt Verimliliği Paketi) motor, çevreci ve ekonomik yönleriyle ön plana çıkıyor. 10,7 litre hacmindeki bu motor hem kompakt hem de son derece güçlü. Motor gücü, Tourismo 15 RHD modelinde 290 kW (394 PS) seviyesine ulaşıyor. OM 470 FE motorun düşük yakıt tüketimi ve her 60.000 km’de bir gerçekleştirilen uzun bakım aralıkları, işletme maliyetlerini düşürüyor.

Tourismo’nun tüm modellerinde Mercedez-Benz GO 210-6 manuel şanzıman standart olarak sunulurken; Mercedes-Benz GO 250-8 PowerShift otomatikleştirilmiş şanzıman da opsiyonel olarak sunuluyor.







Motordaki gücün optimum biçimde aktarılabilmesiyle, düşük hızlarda bile yüksek esneklik ve seri hızlanma elde edilebiliyor. İşletmeler, düşük yakıt tüketiminin ve uzun bakım aralıklarının keyfini sürüyor. Tüm bunlar Tourismo’yu, kendisine yapılan yatırımı kısa sürede amorti eden, son derece verimli bir otobüs haline getiriyor.





Her şey güvence altında

En yeni güvenlik ve sürüş destek sistemleri, Tourismo'nun daha da üstün koruma sunabilmesine olanak tanıyor. Tourismo, gelişmiş güvenlik sistemleriyle ticari araç sınıfında yeni bir standart daha belirliyor.



• Ön Çarpışma Koruyucusu (FCG), çarpışma durumunda çarpışılan aracın otobüsün altına girmesini önler, tüm sürücü bölmesi özel bir çerçeve yapısı içinde komple arkaya doğru itilir ve sürücünün korunması sağlanır.

• Aktif Acil Fren Sistemi (ABA), önde yavaş giden veya duran araca arkadan çarpma riskini azaltır. Sistem herhangi bir tehlike algıladığı anda, sürücüyü uyarıp frenleme uygulayarak arkadan çarpma riskini veya kaza kaçınılmazsa yaşanan kazanın verebileceği hasarı azaltır.

• Şerit Takip Asistanı (SPA), aracın istem dışı şerit değiştirdiğini algıladığı takdirde, sürücü koltuğunu şerit ihlali yapılan tarafa doğru hissedilir şekilde titretip sürücüyü uyarır.

• Antiblokaj Fren sistemi (ABS), tekerleklerin frenleme anında kilitlenmesini engeller.

• Elektronik Stabilite Programı (ESP), savrulmayı önleyerek virajlarda ve ani manevralarda güvenliği sağlar.

• Patinaj Önleyici Sistem (ASR), hızlanma anında çekici tekerleklerin kaymasını engelleyerek buzlu yollarda bile güvenli kalkış imkânı verir.

• Elektronik Fren Sistemi (EBS) ve Fren Destek Sistemi (BAS), her koşulda dengeli frenleme sağlar.





Yeni nesil Sprinter Minibüs’te 13+1’den 22+1 kişiye kadar seçeneklerYeni Sprinter’ın 5 ton azami yüklü ağırlığa sahip araçlarda kalın teker seçeneği yer alıyor. Bu özellik sayesinde araçlar yüksek yolcu ve taşıma kapasitelerinde bile daha düşük bir yakıt tüketimi sağlıyor.Tüm jenerasyonlarında güvenlik alanındaki standartları belirleyen yeni Mercedes-Benz Sprinter, alanında çıtayı yeniden belirliyor. Mesafe takip sistemi DISTRONIC, “Aktif Fren Asistanı”, “Aktif Şerit Takip Asistanı” ve yorgunluk uyarısı “ATTENTION ASSIST” gibi elektronik asistanlar sürüş güvenliğinde sürücüye destek oluyor. Bu donanımlara ek olarak, kendi kendini temizleyebilen ve görüntüyü iç dikiz aynasına aktaran “Geri Görüş Kamerası”, 360 derece görüş açısına sahip modern park yardımcısı veya silme işlemi esnasında maksimum görüş alanı sunan entegre “Yağmur Tipi Silecek Sistemi”, yeni nesil Sprinter ile birlikte yeni sürüş destek sistemleri olarak sunuluyor.