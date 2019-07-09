Mercedes-Benz Türk StartUP 2019’un kazananları açıklandı

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09 Temmuz 2019, 17:31

Mercedes-Benz Türk’ün 50. yılını kutladığı 2017 yılında başlattığı ve bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının kazananları belli oldu. Türkiye’nin 43 ilinden 600’ü aşkın girişimcinin başvurduğu yarışmada 3 aşamada süren eleme süreci tamamlandı.

Toplamda 150 bin TL değerindeki büyük ödülü paylaşacak olan “Teknoloji”, “Sosyal Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinin kazananları düzenlenen ödül töreninde açıklandı. Bu yılın büyük ödülleri Ankara, İzmir ve Yalova’dan katılan startup’ların oldu.





İlk 60’a kalarak bir günlük eğitim kampı ile yarışmadaki eğitim serüvenlerine başlayan ve jüri değerlendirmeleriyle ilk 10’a giren startup’lara “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programı ve Mercedes-Benz ile özel Almanya seyahati hediye edildi. İlk 10 içinden “Teknoloji”, “Sosyal Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinde büyük ödüle hak kazanan ilk 3 startup’a ise 50’şer bin TL para ödülü verildi. Düzenlenen ödül töreninde kazananlara ödüllerini Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Direktörü Emre Kuzucu, Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu takdim etti.





Ödül töreninde konuşma yapan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; “Mercedes-Benz Türk StartUP projemiz ile üç yıldır Türkiye’nin genç ve yaratıcı zihinlerini destekleyerek ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz ve oldukça başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Bunu her yıl giderek artan ve hızı kesilmeyen başvurulardan aldığımız çok değerli geri bildirimlerden görüyoruz. En önemlisi; yarışmamızdan ödül alan startup’ların hayatlarındaki değişim, topluma ve çevreye sağladıkları faydalar, bize doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Projemiz uluslararası ve yerel kurumlar tarafından da takdir görüyor. Bu yıl 3. yılını kutlayan projemiz şimdiden 5 ödül aldı. Farklı kurumlar tarafından yılın en başarılı veya en yenilikçi sosyal sorumluluk projesi gibi farklı kategorilerde ödüllere layık görüldük. Bunlar da bizim için çok önemli başarılar. Projemizin değeri açısından bizleri onurlandırıyor.” dedi.















Mercedes-Benz Türk’ün sadece girişimcileri desteklemekle kalmadıklarını, bu girişimci ruhunu şirket içinde de yaşattıklarını ifade eden Sülün; “2017 yılından bu yana sirketimiz içinde Yenilikçi Fikir İnkübasyon Merkezi oluşturduk. Şirketimizde startup ruhunu, yenilikçi düşünceyi, kooperatif bilinci getirmeyi hedefliyoruz. Bu öncü hareketle tüm Daimler ülkeleri arasında bu merkezi kuran 5 ülkeden biri olduk. Bunu aşağıdan yukarıya ve gönüllülük esasına dayalı olarak yapan ilk ülke Türkiye oldu. Yenilikçi Fikir İnkübasyon Merkezi, şirketimiz içerisinde her çalışana ulaşarak, yenilikçi fikirleri yakalıyor ve bu fikirlerin hayata geçmeleri sağlıyor. Startup’lardan çok şey öğreniyoruz ve onlardan aldığımız enerjiyi şirket kültürümüze taşıdığımız için de çok mutluyuz.” diye konuştu.





Sosyal Fayda Ödülü kazananı KompoRize startup’ının kurucusu Mustafa Kuyumcu oldu. Önemli bir atık sorununa çözüm getiren KompoRize, çay üretimi esnasında yılda 60 bin ton olmak üzere açığa çıkan ve normalde yakılarak veya çürütülerek bertaraf edilen, çevreye zarar veren çay liflerini çeşitli plastiklerin içerisine katıyor. KompoRize, otomotiv, inşaat ve mobilya sektörlerinde kullanıma uygun plastik sektörünün ihtiyaç duyduğu düşük maliyetli ve doğa dostu hammaddeler üretmek üzere çalışıyor. Mustafa Kuyumcu, aldığı ödül ile aynı zamanda memleketi olan Rize’ye bir üretim hattı kurarak istihdam alanı yaratmak istiyor.







“Jüri Özel Ödülü” sahibi, otizmli çocuklar için geliştirdiği teknolojik eğitim materyali ile çocuk bakımına anne ve babaların eşit katılımını teşvik ediyor















Jüri Özel Ödülü’nün sahibi otizmli çocuklar için ürettiği teknoloji ile eğitim süreçlerine anne ve babaların eşit katılımı teşvik eden Tolkido’nun kurucusu Can Yıldız oldu. Yıldız, Tolkido ile otizmli çocukların dil ve konuşma eğitimlerinde kullanılan görsel eğitim kartlarını, aile ve öğretmen tarafından kişiselleştirilebilir ve seslendirilebilir hale getiren bir eğitim materyali üretiyor. Sadece kartlar ile sınırlı kalmayıp, çocuğun yaşam alanındaki her nesneyi de sesli hale getiren özel bir teknolojiyi içinde barındıran Tolkido, öğrenme sürecini hızlandırıyor ve evde de özel eğitim imkânı sağlıyor. Ürettiği teknoloji sayesinde ailenin üzerindeki yükün hafiflemesine katkıda bulunuyor, anne ve babaların eğitim ve bakım sürecine eşit katılımını teşvik ediyor, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunuyor.







Yarışmanın ilk aşamasında ön elemeden geçen 60 yarışmacı, StartersHub ev sahipliğinde düzenlenen eğitim kampına girdikten sonra ilk 10’a girebilmek için projelerini anlattıkları videolar çekerek jüri ile paylaştılar. Jürinin değerlendirmeleriyle belirlenen ilk 10 startup, ihtiyaçlarına özel tasarlanan “StartUP Boost Gelişim Programı”na katıldı. Program, özel içeriği ile startup’lara, yatırımcılar ve iş dünyasıyla tanışma, işlerini geliştirmek için kullanabilecekleri beceriler kazanma ve uzmanlarla bir araya gelme fırsatı sundu.







Teknoloji Ödülü kazananı; toplumsal düzenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için enerji, ulaşım, su gibi sektörlerde kullanılan endüstriyel kontrol sistemlerinin teknolojik afetlere karşı korunmasını sağlayan startup’ıyla Safetech’in kurucusu Fatma Ertürk oldu. Ertürk, kurduğu startup’ı ile elektrik-su şebekeleri, ulaşım ağları, akıllı binalar, veri merkezleri gibi kritik altyapı tesislerinin uzaktan kontrol ve denetimini sağlayan sistemlerini siber saldırılara ve operasyonel tehditlere karşı koruyan bir sistem üretiyor. Teknoloji ödülünü kazanan Fatma Ertürk, aynı zamanda bilişim alanında kazandığı büyük başarı ile genç kadınlar için rol model oluşturuyor.Bu yıl üçüncü kez organize edilen Mercedes-Benz Türk StartUP yarışması yenilikçi, sürdürülebilir ve yaratıcı fikirleri destekleyerek topluma ve çevreye fayda sağlayan, hayatı kolaylaştıran çözümlere katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu yıl Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkı sağlayan startup’ların davet edildiği yarışmaya Türkiye’nin 43 ilinden 600’ü aşkın başvuru geldi.Bu yıl jüri özel ödülü kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunan bir girişimin de ödüllendirildiği yarışmaya başvuran her 4 girişimciden 1’i kadın oldu. Yarışmaya başvuran startup’ların %11’i ise yaptığı işle kadınların güçlenmesine destek veren startup’lardan oluştu. Başvuruların %80’i Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden; Sağlıklı Bireyler, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları’na katkı sağlayan girişimlerdi. Başvurular ağırlıklı olarak ulaşım ve enerji çözümleri, akıllı tarım, sağlık teknolojileri üzerine çalışan startup’lardan geldi. Başvurular arasında ayrıca temiz gıdaya erişim, eşitsizliklerin azaltılması, engellilerinin desteklenmesi alanında çalışan startup’lar da yer aldı.