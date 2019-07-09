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Goodyear yeni bölgesel taşımacılık ürün hattını İzmit’ten dünya piyasasına sunuyor!

09 Temmuz 2019, 17:05

Goodyear’ın İzmit’te üretilen yeni ürün hattı, yüksek kilometre performansı, dayanıklılık ve daha fazla direnç sunuyor.



Goodyear, zorlu koşullarda yüksek kilometre performansına sahip yeni ürün hattını piyasaya sunuyor. Yeni KMAX CARGO serisi; dayanıklılık & kaplanabilirlik ve kopma yolunmaya karşı daha fazla direnç özellikleriyle öne çıkıyor. Yeni KMAX Cargo serisinin 3 farklı ebadı bulunuyor.



KMAX CARGO serisi, Özel sırt hamurunda bulunan bileşenler ve özel molekül yapısı sayesinde mükemmel dayanıklılık ve aşınmaya karşı yüksek direnç sağlar. Bu özellikleriyle yüksek kilometre performansının yanında kopma ve yolunmaya karşı direnç kazandırır. Damak bölgesi özellikle güçlendirilmiş yapısıyla da zorlu koşullar ve tonaja karşı dirençlidir.



Goodyear Türkiye Ticari Lastikler Satış Direktörü Şaban Güngör konuyla ilgili olarak; “Günümüzde bölgesel taşımacılık filosu operatörleri dayanıklı lastikler talep ediyorlar. Bu ihtiyaçlarını yeni KMAX CARGO serimizin mükemmel dayanıklılık ve yüksek kilometre performansıyla karşılıyor olmaktan gurur duyuyoruz.” diye konuştu.



KMAX S CARGO

Yeni KMAX S CARGO ön aks ya da tüm akslara takılabilen, bölgesel taşımacılık kullanımlarında kilometre performansı ve dayanıklılığı birleştiren 4 sıra diş yapısına sahip, yenilikçi bir lastiktir. Bu yeni lastik zor çalışma koşullarına dayanmak için damak bölgesi güçlendirilerek tasarlanmıştır.



KMAX D CARGO

Yeni KMAX D CARGO çeker aksta kullanılan, sağlam ve derin blok yapısına sahip, en zorlu koşullara dayanıklı gövde yapısı ile kilometre performansını ve çekiş gücünü artırmak üzere tasarlanmıştır.



KMAX T CARGO

Yeni KMAX T CARGO çok açılı sırt yapısı, kanal arası çatlaklara ve sırt yolunmalarına karşı geliştirilmiş hamur yapısı ile birlikte yüksek kauçuk hacmi sayesinde mükemmel kilometre performansı sunar.



