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GEFCO, Chronotruck'u satın aldı

09 Temmuz 2019, 16:57

Tedarik zinciri çözümlerinde küresel bir uzman ve otomotiv lojistiğinde lider olan GEFCO Grubu, göndericileri ve nakliyecileri yenilikçi bir dijital platform ile birbirine bağlayan Chronotruck'u bünyesine kattığını duyurdu.

Bu satın alma, GEFCO’nun müşteri deneyimini geliştirmek için yeni teknolojilerden yararlanma ve hem mevcut hem de gelecekteki lojistik ekosistemlerin ihtiyaçlarını karşılamak için tamamen dijitalleştirilmiş hizmetler sunma stratejisini destekliyor.



2016 yılında çalışmalarına başlayan Chronotruck'ın amacı işletmeler için en iyi nakliye talebi platformunu sunarken, nakliyecilerin de boş yolculuk yapmasını engellemek. Chronotruck, işletmeler için en yakın nakliye firmasına erişim ve farklı dijital servislerden oluşan yenilikçi bir portfolyo sunuyor. Bu servislere anlık fiyatlandırma sistemi, konum takibi, teslim belgesi ve e-faturalandırma da dahil. Dijital platform, nakliyeciler açısından ise yakındaki yükleri alarak akışları optimize etme fırsatı sunuyor. Bu, kamyonların tam kapasite ile çalışmasına olanak sağlıyor. Chronotruck şimdiye kadar 9 binden fazla müşteriye hizmet sağladı.



GEFCO, yüksek hacmini ve entegre lojistikteki yüksek know-how'ını ortaya koyarken, Chronotruck da hız, teknik bilgi ve ulaşılabilirliği sağlayıp müşteri deneyimi boyunca inovasyonu destekliyor. Chronotruck, GEFCO içinde bağımsız bir kuruluş ve marka olarak var olmaya devam edecek.



GEFCO CEO’su Luc Nadal, “Chronotruck çalışanlarını ve yenilikçi çözümlerini GEFCO’nun büyüyen, esnek ve akıllı hizmetler portföyüne dahil etmekten memnuniyet duyuyoruz. Chronotruck’ın uzmanlığı, müşteri süreçlerimizde birtakım değişiklikleri gerçekleştirmemize ve dijitalleşme ile deneyimlerini geliştirmemize yardımcı olacak. Bu ortaklık ayrıca, kamyonların tam kapasite ile çalışmasını sağlayarak çevresel ayak izimizi azaltmaya yardımcı olacak.”



Chronotruck’un CEO’su Rodolphe Allard, “Bu, Chronotruck için harika bir fırsat. Bugün, Chronotruck çoğunlukla Fransa'da faaliyet gösteriyor ancak GEFCO’nun güçlü ağına ve güçlü coğrafi varlığına daha da fazla değer katmayı, ve tüketici ürünlerinden endüstriyel üreticilere kadar yeni müşterilere erişimden yararlanmayı dört gözle bekliyoruz. Bu birleşmenin, yaptıkları işe gerçek değer katan işletmeler ve nakliyeciler için bir güç kaynağı yaratacağına inanıyorum.” dedi.

