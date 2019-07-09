Alltrak, hammaddeleri Renault Trucks D Serisi ile taşıyacak

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09 Temmuz 2019, 16:52

Düz cam ve hammadde lojistiğinde uzman Alltrak Uluslararası Taşımacılık, Renault Trucks D serisini tercih etti.





Macaristan, Romanya, Yunanistan başta olmak üzere tüm Avrupa’ya hammadde ve cam taşımacılığı yapan Alltrak, Türkiye’de de sodyum sülfat taşımacılığı sunan tek lojistik firması olarak ön plana çıkıyor. Alltrak, neredeyse tamamı Renault Trucks çekicilerden oluşan filosu için ilk defa Renault Trucks D serisi alımı yapıyor.



















15 adet Renault Trucks D Wide 430 çekici teslim alan Alltrak’ın 120 araçtan oluşan filosunun neredeyse tamamı Renault Trucks. Yeni araçların teslimatı içinhazır bulundular.Alltrak Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aydın, 2001 yılında ilk Renault Trucks Premium araçlarından bu yana tercihlerini hep Renault Trucks’dan yana kullandıklarını belirtti; “Filomuz, neredeyse tek markalı diyebiliriz. Arada farklı markaların araç alımlarıyla denemeler yaptığımız oluyor ancak hem performans hem de toplam satın alma maliyeti olarak Renault Trucks bizim için ilk tercih. 2 milyon km üzerinde bir Renault Trucks çekicimizin üstün performansını bile deneyimledik” dedi.Ayrıca Mustafa Aydın, Renault Trucks’ın süspansiyondan ödün vermediğine değindi. Bu nedenle ve kabin içi konforu ile şoförlerin de sürüş performansından memnun olduklarını dile getirdi.Aydın açıklamasında; “Malın değeri ve hammadde rakamları değiştirilemediği için rekabet açısından lojistik maliyetleri, firmaların tasarruf sağlanabilecekleri en büyük kalemler arasında yer alıyor. Taşımacılık giderleri, malın maliyetini değiştirebiliyor. Bu nedenle hem müşterilerimiz hem de hizmet sağlayıcıları olarak biz lojistik şirketleri, kaliteden ödün vermeden giderleri gözetiyoruz. Tabi ki maliyet derken sadece araç satın alma maliyeti, sadece yakıt tüketimi veya araç bakımından bahsetmiyoruz. Toplam sahip olma maliyetini kastediyoruz” diye belirtti.Mustafa Aydın, Avrupa’da ilk dört arasında oldukları blok cam taşımacılığının özellikli bir taşıma sistemi gerektirdiğinin altını çizdi; “Parçalanamaz veya tonaja göre bir yükte araç hafifliği çok önemlidir. 100 kilo bile etkilidir ve bazen sadece 100 kilo yüzünden 10 ton taşıyamazsınız. Bu nedenle bu tip mallarda aracın hafifliği de çok önemli bir unsur oluyor” dedi.D serisi araçları kalite, yakıt tüketimi ve araç hafifliği öncelikli olmak üzere tercih ettiklerini dile getiren Aydın; “Renault Trucks, sınıfında en iyi akıt tasarrufunu sunuyor. Araçlarımız için servis ve yedek parça ulaşım açısından da çok memnunuz. 20 yıldır Renault Trucks araçlarımızla sorunsuz devam ediyoruz” diye belirtti.Renault Trucks Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, Alltrak ile uzun yıllardır süren iş birliklerine dikkat çekti. Bursalıoğlu, Alltrak filosunun neredeyse tamamının Renault Trucks olmasının sadece araç kalitesi ve performansı ile mümkün olamayacağına değinerek satış sonrası hizmetlerden memnuniyetin de altını çizdi.