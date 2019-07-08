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08 Temmuz 2019, 15:31

Otomotiv sanayinin kuruluşuna ve gelişmesine katkıda bulunan Osman Şükrü Genişel ve Ercan Tezer’i ebediyete uğurladık.





Otomotiv sektörü bir günde iki duayenine veda etti











Otobüsün Ar-Ge’cisi Şükrü Genişel

1999 yılında emekli olan Osman Şükrü Genişel, Almanya’da vefat etti. 6 Temmuz 2019‘da Yeşilköy Camiinden uğurlandı.













Taşıyanlar Dergisi'nin 1997 yılında Belçika Kortrijk otobüs fuarında Şükrü Genişel ile yaptığı röportaj sayfası.























OSD’nin Ercan Hocası; Prof. Dr. Ercan Tezer

Ercan Tezer'in katıldğı OSD Genel Kurullarından biri.

Şükrü Genişel 1960 yılında Kütahya Lisesi’nden mezun oldu. NATO tarafından yurtdışı öğrenim bursu için açılan sınavı Türkiye birincisi olarak kazandı. Darmstadt Teknik Üniversitesi’nden makine mühendisi olarak 1966 yılında mezun oldu. 1967 yılında kuruluş ve üretime geçiş aşamasını tamamlamak üzere olan ve otobüs üretimine başlayan Otomarsan’da konstrüksiyon mühendisi olarak göreve başladı. Bu görev Mercedes-Benz Türk’ün kuruluşu ile devam etti. 1989 yılında Mercedes - Benz Türk Direktörler Kurulunda Ar-Ge Direktörü olarak yer aldı.Bu süre içinde Türkiye ve dünyanın çeşitli yollarında hizmet veren 0302 ve 0302S model otobüslerin ve Davutpaşa Fabrikasında şasi üretimi başlayan, Hoşdere fabrikasında tamamlanan ve Mercedes - Benz ve Mercedes - Benz Türk için önemli bir otobüs olan O 403’lerin geliştirilmesinde görev aldı.6 Temmuz, Otomotiv Sanayii Derneği; OSD Genel Sekreterliği görevi ile hatırlanan Ercan Tezer’in de Karacaahmet Şakirin Camiinden ebediyete uğurlandığı gün oldu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olan Tezer, uzun yıllar akademisyen ve otomotiv firmalarında yönetici olarak görev yaptı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümünde çalıştı, aynı fakültede dekanlık ve Çukurova üniversitesinde rektör yardımcılığı görevlerinde bulundu.1983 yılında otomotiv sektörüne geçen ve Ercan Hoca olarak anılan Ercan Tezer, Ford Traktör’de genel müdür ve Daimler Benz’de pazarlama direktörlüğü yaptı. 1992 yılında OSD’de göreve başlayan Tezer, bu dönemde otomotiv sanayinin öneminin anlaşılması ve gelişmesine katkıda bulunan çalışmaları gerçekleştirdi. OİCEA ( Organization International Consturuction Vehicle Manifacturer / Uluslararası Otomotiv Üreticileri Birliği) Başkan yardımcılığı görevinde de bulundu.OSD’deki 23 yıllık görevinin ardından Prof. Dr. Ercan Tezer, 17 Şubat 2015 tarihinde emekli olmuştu.OSD Genel Sekreterlik görevine 1992 yılında başlayan Prof. Dr. Tezer, aralıksız olarak 23 yıl süreyle bu görevi sürdürerek ender görülen bir başarıya da imza attı. Prof. Dr. Tezer, Otomotiv Sanayiinin yeniden yapılanarak uluslararası alanda bugünkü konumuna gelmesiyle sonuçlanan sürecin aktif bir üyesi olarak sektöre çok kıymetli hizmetlerde bulundu...Prof.Dr. Ercan Tezer, 1960 yılında Ankara Üniversitesi’nden mezun oldu ve aynı üniversitenin tarım makineleri bölümünde akademik çalışmalarını tamamladı. 1969–1983 yılları arasında Çukurova Üniversitesinde aynı bilim dalında Bölüm Başkanlığı ve akademik görevlerini sürdürdü. Dekanlık ve Rektör Yardımcılığı gibi görevlerle de geçen Üniversitelerdeki 23 yıllık hizmetten sonra 1983 yılında ayrılarak otomotiv sanayine geçti.1983–1990 yılları arasında Ford Traktör fabrikasında Genel Müdür ve Daimler Benz Türkiye’de Pazarlama Direktörü olarak çalışan Prof.Dr. Ercan Tezer, 1992 yılında Otomotiv Sanayi Derneği’nde göreve başladı.