TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi Voith Diwa verimlilik paketi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Yönetici Haberleri

Assan Hanil CFO’su İbrahim Barlık oldu

Assan Hanil CFO’su İbrahim Barlık oldu

Tarih 08 Temmuz 2019, 13:00

Kibar Holding ve Güney Koreli Seoyon E-Hwa ortaklığı ile 1997 yılında kurulan ve otomotiv sektörünün önemli ana parça tedarikçilerinden biri olan Assan Hanil’de CFO’luk görevinesektörün deneyimli ismi İbrahim Barlık geldi.

İstanbul Üniversitesi İşletme (İngilizce) Bölümü mezunu olan İbrahim Barlık, 18 yılı aşkın profesyonel kariyeri boyunca Toyota Türkiye ‘de  sırasıyla, Muhasebe Departmanı’nda yatırımlardan sorumlu Uzman, Genel Muhasebe Bölümü’nde Kıdemli Uzman, Bütçe ve Raporlama Bölümü’nde Kıdemli Uzman, Vergi ve Hazine Bölümünde Şef, İç Kontrol ve Uyum Grubunda Müdür, Kurumsal Strateji ve İş Planlama Grubunda Müdür olarak görev aldı ve  birçok global projede de çalıştı.

Kariyeri süresince pek çok başarılı çalışmaya imza atan İbrahim Barlık 2 Temmuz itibariyle Assan Hanil CFO’su olarak göreve başladı. İyi derecede İngilizce bilen ve SMMM belgesi sahibi olan Barlık, evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Yönetici Haberleri

Goodyear Lastikleri T.A.Ş Tüketici Lastikleri İş Birimi Direktörü Ertan San oldu

 Goodyear Lastikleri T.A.Ş Tüketici Lastikleri İş Birimi Direktörü Ertan San oldu Goodyear Lastikleri T.A.Ş., Tüketici Lastikleri İş Birimi Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürü Ertan San, Goodyear Lasti...

Doğan Holding’de üst düzey atama

 Doğan Holding’de üst düzey atama Kağan Dağtekin Doğan Holding Otomotiv Grubu Genel Müdürü Oldu
Vahit MAHMATLI
Tarım ve tarım araçları...

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı