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Otokar Ailesi geleneksel sünnet şöleninde buluştu

08 Temmuz 2019, 12:45

Koç Topluluğu şirketi Otokar’ın çalışan çocuklarına yönelik geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleninin üçüncüsü 6 Temmuz Cumartesi günü Otokar'ın Sakarya fabrikasında gerçekleşti.

Sakarya’da 2 bine yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Türkiye'nin öncü otomotiv ve savunma sanayii şirketi Otokar’ın üçüncü geleneksel sünnet şenliği 6 Temmuz Cumartesi günü Otokar fabrikasında gerçekleşti. Etkinliğe Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Odabaş, Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi, İnsan Kaynakları Direktörü Berent Ergin, Üretim Direktörü Mesut Akdağ, Kalite ve Ürün Doğrulama Direktörü Erdal Usta’nın yanı sıra Türk Metal Sendikası Sakarya Şubesi Başkanı Olcay Meriç, Sendika Yöneticileri ve Otokar Türk Metal Sendika Temsilcileri katıldı. Şölende, sünnet olan 215 çocuk ile ailelerinden oluşan 800’e yakın misafir ağırlandı. Organizasyonda, sünnet olan çocuklara Otokar yöneticileri tarafından hediyeleri takdim edildi.



Şölende konuşma yapan Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç şunları söyledi: “Güzel ve hayırlı bir vesileyle bir araya geldik. Sevgili oğullarımız, erkekliğe adımlarını attılar. Öncelikle, tüm sünnet olan yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bu anlamlı sürece katkı sağlamaktan; bugün bu özel günde sizinle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hayatımıza güzellik katan çocuklarımız, bizim en değerli varlıklarımız; ülkemizin geleceği. Bizler, toplumumuz için, ülkemiz için en iyiyi ortaya çıkarmak ve yarının büyükleri olan çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz.” Otokar çatısı altında emek veren herkesin çok özel bir yeri olduğunu belirten Görgüç şunları ekledi: “Otokar olarak, kurulduğumuz günden bu yana, fark yaratan çalışmalar yapıyor, ürünlerimizle dünya çapında başarılara imza atarak, şirketimizle gurur duyuyoruz. Hiç şüphe yok ki, hem ticari araçlar hem de savunma sanayii alanında pek çok konuda öncü olan şirketimiz bu konumuna tüm Otokar ailesinin emekleri ve özverileri ile ulaştı. Her zaman belirttiğim gibi, Otokar Ailesi derken sadece Otokar çalışanlarını kastetmiyoruz; en büyük destekçilerimiz olan eşlerimiz ve çocuklarımız da büyük ailemizin birer parçası. Onlara da destekleri ile daima yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum. Bugünün, çocuklarımızın hoş anılarla hatırlayacakları, unutulmaz bir gün olmasını umut ediyorum. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyor, çocuklarımızın en başta aileleri, sonra ülkeleri için hayırlı birer evlat olmalarını diliyorum.”



Otokar sünnet şöleni, animasyon ekibi eşliğinde oyunlar ve şişme oyun parkurlarındaki aktivitelerin ardından düzenlenen öğle yemeği ile sona erdi.



