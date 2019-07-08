TÜSİAD SD2 Programı Destekçisi, Brisa

Şirketler ve teknoloji tedarikçilerini bir araya getiren program kapsamında Brisa, özel bir çağrı ile araç sahiplerinin lastik seçimi süreçleri için daha hızlı, esnek ve kolay bir çözüm sunabilecek iş ortakları arıyor.



Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, TÜSİAD SD2 programı kapsamında teknoloji üreticilerine özel bir çağrı yapıyor. ‘Görüntü İşleme Teknolojisi Kullanarak Dijital Lastik Asistanı Tasarımı’ adlı çağrı ile teknoloji üreticilerini araç sahiplerinin en doğru lastiği saniyeler içinde bulmalarına olanak tanıyacak çözümleri geliştirmeye davet ediyor.Brisa’nın da dahil olduğu 18 şirketin açtığı çağrılar kapsamında çalışan prototipi olan, mikro, küçük ve orta ölçekli tüm teknoloji tedarikçileri, programa başvurabilecek. Son başvuru tarihi ise 26 Temmuz 2019.TÜSİAD SD2 programı ile hem sektöre hem de ülkedeki gelişime sundukları katkıyı artırmayı hedeflediklerini dile getiren; "Yolculukların kesintisiz sürmesi için yenilikçi çalışmalara imza atan şirketimiz, TÜSİAD SD2 programı ile sunduğu hizmetleri derinleştirmeye ve Türkiye’nin teknoloji ile katma değer yaratma kabiliyetinin artmasına destek sunmaya devam ediyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen programın teknoloji odaklı güçlü bir ekosistem kurmaya hizmet edeceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda programın destekçileri arasında yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz.Açtığımız çağrı ise sürücülerin en temel ihtiyaçlarından biri olan araca uygun lastik tipi ve ölçülerinin bulunmasında hızlı, kolay ve esnek bir çözüm sunmayı gerektiriyor. Bugün gerek yerel tüketici araştırmalarımız gerek ortağımız Bridgestone’un dünya çapındaki deneyimi ile biliyoruz ki tüketiciler ihtiyaçlarına %100 yanıt veren lastikleri hızlı ve kolay bir şekilde seçebilmek istiyor. Yapay zeka ve büyük veri gibi yeni nesil teknolojileri iş süreçlerine başarıyla entegre eden bir şirket olarak bunu endüstriye sunan ilk kurum olmanın peşindeyiz. Bu yolculukta teknoloji üreticileri ile iş birlikleri kurmaya hazır ve istekliyiz" dedi.Brisa, TÜSİAD SD2 çağrısı ile araç sahiplerinin fiziki veya online bir araştırma sürecine gerek kalmadan, saniyeler içerisinde en uygun lastiği bulmalarına olanak sağlayacak teknoloji altyapısını geliştirmeyi hedefliyor. Şirket böylece sektörde yeni bir ilke imza atarak lastik satın alım sürecini kolaylaştıracak ve müşteri deneyimini mükemmelleştirecek.Bu altyapı için Brisa, teknoloji üreticilerinin görüntü işleme teknolojisi, derin öğrenme teknolojisi, özgün sinir ağı tasarımı veya sinir ağı özelleştirme alanlarında yetkinliğe sahip ve istem entegrasyonu için yazılım geliştirme kabiliyeti olan ürün ve/veya hizmetleri sunabiliyor olmaları gerektiğini belirtiyor.Türkiye’nin öncü teknoloji kullanıcısı ve teknoloji tedarikçisi kurumlarının buluştuğu ekosistemin yaratılması için başlatılan TÜSİAD SD2 programı için tüm çağrılar www.tusiadsd2.org sitesinde yayınlanıyor. Aynı siteden başvuruların da alındığı program kapsamında, çağrı açan şirketlerin ön değerlendirmesini geçen teknoloji tedarikçileri, ‘Sanayi-Teknoloji Entegrasyon Programı’ (STEP) kapsamında farklı uzmanlar, kullanıcılar ve önemli ekosistem aktörleriyle bir araya gelme imkanı elde edecek.STEP kapsamında, teknoloji kullanıcıları en uygun teknoloji tedarikçileri ile eşleşip, bire bir çalışma dönemine girerek birlikte bir ‘Çözüm Dosyası’ oluşturacaklar. Bu çözüm dosyaları TÜSİAD’ın, öncü iş insanları ve akademisyenlerden oluşturduğu jüriye sunulacak. Yapılan sunumlar jüri tarafından değerlendirilerek projelerin başarı sağladığı alanlar belirlenecek.Bu sürecin sonunda yaratılan başarı hikayeleri “Sanayide Dijital Dönüşüm Başarı Hikayeleri Töreni”nde kamuoyuyla paylaşılacak.