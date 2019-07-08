Frigorifik taşımacılıkta Renault Trucks farkı

Anasayfa » Piyasa

08 Temmuz 2019, 12:27

Türkiye’nin önde gelen soğuk zincir lojistiği firması Erman Lojistik, filosunu Renault Trucks çekiciler ile güçlendiriyor.











Erman Lojistik, Avrupa, Orta Doğu ve Kafkas bölgeleri için taşımacılık yaparken İskandinavya hattına düzenli ve sürekli hizmet veren tek frigo lojistik firması olmasıyla ön plana çıkıyor. Özellikle bu hat için yatırım yapmaya devam eden Erman Lojistik’in yeni araç teslimatı, Renault Trucks’ın Adana yetkili bayi İmam Kayalıoğulları’nın Mersin’deki merkezinde gerçekleştirildi. Düzenlenen teslimat töreninekatıldı.1993’ten bu yana Türkiye'nin en genç, FRC sertifikalı frigorifik araç filosuyla tüm Avrupa ve Balkan ülkelerine; yaş sebze-meyve, süs bitkileri, dondurulmuş ürünler gibi ısı kontrolü gerektiren uluslararası taşımaları gerçekleştirdiklerini belirten Erman Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Deniz, araç parklarını son teknoloji ile yenilediklerine değindi; “Avrupa standartları ile uyumlu olarak yeşil lojistiğe önem veriyor ve genç araç filomuz için düzenli yatırım yapıyoruz. Türkiye’de ilk defa Euro 5 ve Euro 6 araç kullanan şirketlerdeniz. Her zaman filomuzu en son teknolojideki araçlar ile donatıyoruz. Yatırım maliyeti biraz daha yüksek olsa da teknolojinin ayrıcalığı ile hizmet sunuyoruz”Mehmet Deniz açıklamasında, Renault Trucks çekicilerin konfor, yakıt tüketimi avantajı, yüksek performansı ile frigorifik taşımacılık operasyonlarının tüm beklentilerini karşıladığını belirtti. Sundukları yüksek hizmet kalitesini destekleyecek, sürücüleri için güvenli ve konforlu araçları tercih ettiklerine değinen Deniz; “Uzun güzergahlarımız, mevsimsel hava koşulları nedeniyle daha da zorlu olabiliyor. Bu koşullarda sürücülerimizin konforu ve güvenliği otomatik olarak filomuzun verimliliğini etkiliyor. Baş şoförümüz, Renault Trucks T serisi çekiciler ile test sürüşleri gerçekleştirdi ve aracı çok beğendi. Tabi ki sürücülerimizin tercihi, alım kararımızda bizim için önemli oldu” dedi.Teslimat töreninde açıklamada bulunan Renault Trucks Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, uzun yol T Serisi çekicilerinin Mersin’deki lojistik firmalarının da takdirini kazandığını belirterek; “Sektörün duayenlerinden Mehmet Deniz ve şirketi Erman Lojistik, araç tercihlerindeki hassasiyetleri ile de tanınır. Bu nedenle Renault Trucks’ı tercih etmeleri bizim için çok önemli bir referanstır. Ayrıca Erman Lojistik’in bu yeni yatırımının diğer lojistik şirketleri için de referans olacağına eminiz” dedi.Renault Trucks’ın servis ağını ve satış sonrası hizmetlerdeki çalışmalarını takip ettiklerini belirten Mehmet Deniz; “Lojistik sektöründe durmayan ve hızlı ilerleyen süreçler vardır. Bu nedenle araçlarımızın hiçbir kesinti olmadan yola devam etmesi önemlidir. Renault Trucks’ın operasyonlarımıza satış sonrası hizmetleri ile desteğinin tam olacağına inanıyoruz” şeklinde açıkladı.