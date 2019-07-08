Köknar Uluslararası Taşımacılık,Volvo Trucks ile güçlenmeye devam ediyor

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08 Temmuz 2019, 12:13

Temsa İş Makinaları, Türkiye’nin önde gelen uluslararası frigorifik taşımacılığının öncü firması Köknar Group’a 15 adet Volvo FH 460 HP 4X2 çekici satışı gerçekleştirdi.

Frigorifik araçlarla uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde Türkiye’nin önde gelen lojistik firması Köknar Group, uzun yol taşımacılığında yüksek performansı, konforu ve verimliliği ile öne çıkan Volvo FH 460 HP 4X2 çekicilerinden 15 adet satın aldı. Çekicilerin teslimatı İstanbul Anadolu Yakası Volvo Trucks Yetkili Servisi Artıfe ServisOne’da gerçekleşti. Bu alım sonrası Köknar Uluslararası Taşımacılık’ın tamamı Volvo markalı araçlardan oluşan filosunda araç sayısı 60 oldu.







Temsa İş Makinaları’nın çözüm odaklı hizmet şirketi olma bakış açısıyla müşterilerine sunduğu Volvo Trucks Mavi Kontrat imkanından ve Volvo Finans’ın (VFS Finansman A.Ş.) finansman desteğinden faydalanan Köknar Group, tüm koruyucu bakım işlemlerinden faydalanabilecek ve önceden üzerinde anlaşılan bir servis planına sahip olması nedeniyle güven içinde olacak.







Köknar Group’un teslim aldığı, yeni Euro6 Step-D yönetmeliğine uygun olarak üretilen Volvo FH 460 HP 4X2 çekicilerde, yeni emisyon standartlarını yerine getirmek için güncelleştirilmiş motor yazılımı ve egzoz gazı filtreleme sisteminde geliştirilmiş kaplama bulunuyor. Ayrıca motorlarda yeni VDS-4,5 motor yağı ve iç sürtünmeleri azaltan yeni piston yağ segmanı da kullanılıyor. Bu güncellemelerle yeni emisyon standartları en iyi şekilde karşılanırken, yakıt verimliliği de artıyor.















Volvo Trucks çekicilerin teslimatı, Temsa İş Makinaları Kamyon Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Grup Müdürü Kıvanç Kızılkaya, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Cenan Kocagözoğlu, Saha Satış Müdürü Devrim Karataş, Bayi Ağı Yöneticisi İsmail Emre Mersin, Pazarlama Müdürü Zeynep Özen, Volvo Finans Ülke Müdürü Semih Pala ile Köknar Group Yönetim Kurulu Başkanı Bedirhan Orak’ın katılımıyla gerçekleşti.







Halihazırda Volvo Trucks ve Temsa İş Makinaları ile uzun yıllara dayanan bir iş birlikleri olduğunun altını çizen Köknar Group Yönetim Kurulu Başkanı Bedirhan Orak şunları söyledi: “Faaliyet gösterdiğimiz sektörler içerisinde taşımacılık iş kolumuzda Temsa İş Makinaları ile uzun yıllardır çalışıyoruz. Onların her zaman çözüm ortağımız olarak yanımızda olduğunu hissetmek bize güven veriyor. Tabi, Volvo Trucks da güvendiğimiz, bizi yarı yolda bırakmayan bir marka. Hem yüksek performansı hem de son teknoloji ürünleriyle tüm beklentilerimizi karşılıyor, verimliliğiyle maliyet avantajı sağlıyor. Volvo Finans’ın yaptığı finansman desteği de bizim için çok değerli. Satış sonrası hizmetleriyle de ön plana çıkan Volvo Trucks ekibinin destekleri daima sürüyor. Daha nice yıllar birlikte çalışmayı, birlikte kazanmayı arzu ediyoruz.”





Bunların yanı sıra araçlarda bulunan I-Shift şanzıman ve yakıt odaklı uzun yol taşımacılığına uygun yazılım, güçlü VEB+ yardımcı fren sistemi, ADR taşımacılığına uygun opsiyon paketi, uyarlanabilir hız sabitleyicisi (ACC) ve acil frenleme sistemi ile beraber önden çarpışma önleyici ikaz sistemi, şerit takip desteği ve şerit değiştirme desteği gibi güvenlik donanımları da Köknar Group’un özellikle uluslararası taşımacılıkta ihtiyaç duyduğu güvenlik, konfor ve kazanç gibi beklentilerini karşılıyor.yaptığı konuşmada, Volvo Trucks markasının her türlü müşteri ihtiyacına uygun çözümleri sunabileceğini belirterek; “Temsa İş Makinaları olarak amacımız yalnızca araç satmak değil, müşterilerimizin çözüm ortağı da olmak. Köknar Group, uzun yıllar Volvo markalı çekicileri filosunda deneyimlemiş köklü bir müşterimiz. Bu teslimatta hem finans hem de satış sonrası çözümlerimiz ile müşterimizin ihtiyacını anlayarak ona en uygun çözümü sunduk. Bundan sonrasında da satış sonrası hizmetlerimizle her zaman Köknar Group’un yanında olacağız” dedi.