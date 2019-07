Anasayfa » Güncel

Continental ve Vodafone yol güvenliği için güçlerini birleştirdi

08 Temmuz 2019, 11:41

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, telekomünikasyon devi Vodafone’la başarılı bir işbirliğine imza attı.

2019 Dünya Mobil Kongresi’nde (MWC) inovasyon ortaklığının ilk sonuçlarını duyuran iki şirket, 5G, yapay zeka (AI) ve Mobile Edge Computing (mobil sınır bilişim) gibi yeni iletişim teknolojileri sayesinde her yıl binlerce trafik kazasının nasıl önlenebileceğini gösterdi. Yol güvenliğini koruyan, artıran ve dijital bir kalkan görevi gören sistemin 2020’nin başında seri üretime geçmesi planlanıyor.



Continental ve Vodafone, İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen 2019 Dünya Mobil Kongresi’nde (MWC) inovatif işbirliklerinin ilk meyvelerini kamuoyuyla paylaştı. Geçen yıl yol güvenliğini artırmak için birlikte çalışacaklarını açıklayan iki şirket; 5G, (C-V2X) teknolojisi ve Mobile Edge Computing (mobil sınır bilişim) gibi en gelişmiş iletişim teknolojileriyle trafikteki herkesin daha iyi korunmasına yardımcı olacak. 5G teknolojisine hazır testler, Vodafone'un Almanya, Aldenhoven'de bulunan 5G Mobilite Laboratuvarında, gerçek koşullar altında yürütülüyor. 2020'nin başında, bu teknolojilere dayalı seri üretime geçilmesi planlanıyor.



Daha iyi güvenlik ve destek sistemlerinin sonucu olarak trafikte yaşanan can kaybı yıllar içinde azalsa da trafik kazalarının sayısı artıyor. Bu durumdan en çok etkilenenler ise trafikteki savunmasız kişiler... Örneğin, 2017 yılında Alman Federal İstatistik Bürosu verilerine göre, trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yaklaşık dörtte biri bisikletliler ve yayalar. Aynı yıl içinde 30'dan fazla bisikletli, dönüş yapan kamyonların ve otobüslerin yollarına çıkması nedeniyle hayatını kaybetti.



Continental Şase ve Güvenlik ile Bilgi - Eğlence ve Bağlantı Grubu Başkanı Johann Hiebl, "Trafikteki savunmasız kişilerin karşılaşabileceği riskleri azaltmak için her gün aralıksız çalışıyoruz" diyor. "Bu amaçla, araçların birbirleriyle ve çevreleriyle mümkün olan en iyi şekilde bağlantı kurmasını sağlıyoruz. 5G, C-V2X, Mobile Edge Computing (mobil sınır bilişim) gibi iletişim teknolojileri, trafikte çok sayıda kişinin aynı anda birbirleriyle iletişim kurmasına imkan vererek, bizi hedefimize daha fazla yaklaştırıyor. Vodafone ile birlikte, yol güvenliğinde çığır açabiliriz.”



Vodafone Almanya CEO'su Hannes Ametsreiter, "Trafikte ölümün, kazanın ve sıkışıklığın olmadığı bir dünya vizyonumuzu gerçekleştirmeye giderek yaklaşıyoruz. Ortağımız Continental ile yürüttüğümüz başarılı testlerin ardından, 2020'li yılların başından itibaren trafikte herkese daha fazla güvenlik sunan otomobilleri caddelerimizde görebiliriz. Otomobiller, mobil iletişim yoluyla gerçek zamanlı olarak iletişim kuran, bizi tehlikelere karşı uyaran ve koruyan sensör ve kameralara sahip tekerlekli akıllı telefonlar haline gelecek." diyor.



5G & Co. kazaları önleyecek yepyeni imkanlar sunuyor

Saniyede 10 gigabite kadar bant genişliği sağlayan 5G, gerçek zamanlı video yayını gibi uygulamalara imkan veriyor. C-V2X mobil iletişim teknolojisi, araçlar, altyapı ve trafikte savunmasız kişiler arasındaki doğrudan ve ağ tabanlı iletişimi bir araya getirerek, bağlı ve akıllı mobilitenin tüm potansiyelinden faydalanıyor.



Vodafone ve Continental tarafından araştırılan uygulama senaryolarından biri de dijital güvenlik kalkanı. Trafiğe çıkan bisikletli ve yayalar akıllı telefon; otomobiller ise özel bir V2X modülü olmak üzere, bir iletişim modülüne sahip oluyor. Bu kişiler, mobil ağ baz istasyonu üzerinden konumlarını ve seyir yönlerini paylaşabiliyor. Sistem, yolların tehlikeli bir şekilde kesiştiğini tespit ettiğinde bir uyarı veriyor. Sistem, bisikletlileri, dönüş yapan araçların yollarına çıkması sonucu gerçekleşen tehlikeli kazalardan da koruyabiliyor.



Ayrıca araca yerleştirilen kameralar ve ağ tarafındaki yapay zeka Mobile Edge Computing (mobil sınır bilişim), yayaların ve bisikletlilerin davranışlarını tanıyarak, onlar için daha fazla koruma sağlıyor. Bu teknolojiler, örneğin topun peşinden aniden yola koşan bir çocuğu veya sokakta yatan bir kişiyi tespit edebiliyor. Bununla birlikte, üretilen veriler için yalnızca akıllı değerlendirme değil, aynı zamanda milisaniye aralığında ışık hızında veri aktarımı gerekiyor. Bu hesaplama da 5G teknolojisi ile Mobile Edge Computing (mobil sınır bilişim) bir araya gelmesiyle mümkün oluyor. Baz istasyonlarına yakın çok kısa erişim sürelerine sahip küçük 5G veri merkezleri, yapay zekanın yardımıyla analizlerin neredeyse gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkan veriyor. Durum gerçekten tehlikeli ise, tespit edilen araç ve civardaki diğer kişilere uyarı gönderiliyor.



Mobile Edge Computing (mobil sınır bilişim) ayrıca, aracın ve üst seviye veri merkezlerinin hesaplama yükünü de hafifletiyor. Bu sayede araçlarda bulunan pahalı devrelere gerek kalmıyor. Hiebl, "Bu sistemi 5G Mobilite Laboratuvarı’nda test ettik ve sonuçlar umut verici" diyor.



Öndeki araçtan görünüm

Ayrıca testler, yeni iletişim teknolojilerinin trafikte görüntülü engeller oluşturmak için kullanılabileceğini doğruluyor. Sistem, örneğin kırsal yollarda sollama yapmadan önce arkadaki araçları karşıdan gelen trafiğe karşı uyarmak için, öndeki araçlardan birinin kamera görüntülerini kullanıyor.



Barselona'da Continental ve Vodafone tarafından sunulan bir başka uygulama ise, trafik sıkışıklığı uyarı sistemi. Sıkışık trafiğin sonuna yaklaşan araçlar, oraya ulaşmadan çok daha önce engellerden haberdar ediliyor. Bu sayede, hız daha kısa sürede azaltılabiliyor ve tehlikeli acil durum freni engellenebiliyor.



Vodafone ve Continental tarafından test edilen bu fonksiyonların çoğu, planlanan kapsama alanı üzerinden daha yüksek veri aktarım hızı sağlayan mevcut LTE ağı ile hemen uygulamaya konabilir. LTE Advanced veya 4.5G hakkında konuşan geliştiriciler, çözümlerini "5G teknolojisine hazır" olarak adlandırıyor. LTE ve 5G teknolojileri, gelecekte, araçlar arasında kritik zamanlı iletişimi sağlamak için trafikte birbirlerini mümkün olan en iyi şekilde tamamlayacak.