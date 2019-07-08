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Delphi Technologies’ten yüzde 20 yakıt tasarruflu bobin serisi!

08 Temmuz 2019, 11:34

Dünyanın önde gelen otomotiv orijinal ekipman üreticileri için emisyon ve yakıt tasarrufu çözümleri üreten Delphi Technologies, Mercedes uygulamaları için yeni ateşleme bobinleri geliştirdi.

Yüksek kalitede ateşleme onarımının rekabetçi fiyatlarla sunulduğu çoklu şarj teknolojisi içeren bobin serisi; daha az emisyon için çoklu kıvılcım ve daha yüksek kıvılcım enerjisi, yüzde 20'ye varan oranlarda daha iyi yakıt ekonomisi ve iyileştirilmiş bir motor performansı sunuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Delphi Technologies Satış Sonrası – EMEA Başkan Yardımcısı Jean-Francois Bouveyron, söz konusu gelişmeyle distribütörlere ve servislere hem rekabetçi hem de kalite garantili ateşleme onarımı sunabileceklerini söyledi.



Otomotiv orijinal ekipman üreticileri için emisyon ve yakıt tasarrufu çözümleri üreten Delphi Technologies, kanıtlanmış çoklu şarj teknolojisini içeren iki yeni orijinal ekipman ateşleme bobinini piyasaya sürüyor. Hali hazırda popüler Mercedes uygulamalarına monte edilen 14 milyondan fazla bobin üretildi. Bu, önümüzdeki on yıla orijinal ekipman sektöründe hem distribütörler hem de servisler için önemli bir büyüme fırsatı olarak görülüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Delphi Technologies Satış Sonrası – EMEA Başkan Yardımcısı Jean-Francois Bouveyron, söz konusu gelişme ile müşterilere hem rekabetçi hem de kalite garantili ateşleme onarımı sunulabileceğini söyledi. Bouveyron, “Yeni ürünlerimiz mevcut işlerle birlikte; servislere ömürleri boyunca yüksek maliyetli onarımlara ihtiyaç duyacak, yüksek değere sahip, büyüyen bir araç filosunu uzun vadeli müşteri kılma fırsatını sunuyor” dedi.



Sektördeki en kapsamlı serilerden biri!

Delphi Technologies’in orijinal ekipman ateşleme bobinleri; A220, C180, C200, E200, GLA200 ve Vito dahil olmak üzere 150’den fazla Mercedes modeline monte edilebiliyor. Son eklemeler, şirketin ateşleme ürünü serisini 500'den fazla parça numarasına çıkararak yaklaşık 9.000 uygulamayı (marka/model/motor hacmi) ve toplam 114 milyon aracı kapsıyor. Söz konusu ürün serisi, sektördeki en kapsamlı bobin serilerinden biri olarak öne çıkıyor. Yüzde 20’ye varan oranlarda daha iyi yakıt ekonomisi sunan bobin serisinde ilk kıvılcım, zorlu çalışma koşulları altında yakıt-hava karışımını ateşlemek için birçok ek kıvılcım tarafından takip ediliyor. Çok hızlı, ardışık şekilde meydana gelen kıvılcımlanmalar, ateşlemenin istenen kıvılcım zamanlamasında gerçekleşmesini sağlıyor. Bu sayede optimum yanma, yüzde 20’lere varan daha iyi yakıt ekonomisi ve GDi teknolojili benzinli motorlarda rakiplerin zaman kontrollü, çoklu kıvılcımlı ateşleme sistemlerine kıyasla daha az emisyon olması sağlanıyor.



