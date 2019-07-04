İhracat tam gaz sürüyor, müşteriler için yeni ürünler geliştiriliyor!

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04 Temmuz 2019, 12:18

Üstyapıda ihracat seferberliği devam ediyor. Yalçın Dorse, son olarak Rusya’ya Yalçın 4LBUZ model kanat taşıyıcı; Fransa’ya vinçli çekiciler için özel üretilmiş lowbed yarı römorklar; Afrika’ya Yalçın 4LBUZ platform yarı römork; Slovenya'ya da Yalçın 4LBUZ model 4 akslı lowbed yarı römork ihraç etti.





Yalçın Dorse’nin Fransa’daki müşterisinin tanımladığı ihtiyaç ve çalışma koşullarına göre imal ettiği, vinçli çekiciler için özel olarak geliştirilmiş lowbed yarı römorklar da özellikleri ile dikkat çeken ürünler.



Yalçın Dorse Genel Müdürü Yalçın Şentürk bu ürünle ilgili olarak şu bilgileri veriyor: Proje ve ölçü dışı yük taşımacıları, yasal sınırlar ve güvenlik içinde kalarak hızlı, her iş için özel izin ve öncü artçı (eskort ) olmadan yürümek istiyor.

Yükleme için ayrı bir vinç bulundurmak yerine kabin arkasına vinç monte edilmiş çekici kullanarak işlerini pratikleştiriyorlar. Bu tür çekicilere, lowbed yarı römorkun elektrik, hava gibi bağlantıları vincin çalışmasını engellemeyecek bir tasarımla yapılıyor. Bu lowbed römorklarla yükseklikleri gabariyi aşan yükler taşınıyor. Şasi boyları kısa, dolayısıyla katar uzunluğunun aşılması problemi oluşmuyor. Dingil mesafesi uygun olan 2 veya 3 veya 4 akslı çekicilerle eşleştirilen bu yarı römorkları biz müşterinin tanımladığı ihtiyaç ve çalışma koşullarına göre ürettik. Türkiye’de henüz kullanılmayan bu ürünü ihraç ettik ve sektörümüz için bir ilki daha gerçekleştirdik.”



































Afrika’ya gönderilen 4LBUZ platform yarı römork da 65 ton teknik kapasiteye sahip, 8 metre uzar şasi ile uzamış toplam boyu 21,65 m olan bir araç. Aracın 3. ve 4. aksları kendinden döner tipte.