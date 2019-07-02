Shell Madeni Yağlar, topladığı plastik kapaklarla engelleri kaldırıyor

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02 Temmuz 2019, 16:29

Shell & Turcas, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile iş birliği yaparak Türkiye çapındaki özel madeni yağ servislerinden plastik kapakları topluyor. Toplanan kapakların geri dönüşümü sayesinde elde edilecek gelirin tamamı, engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye alımında kullanılacak.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, ortopedik engelli bireylerin sosyal yaşama tam ve etkin bir biçimde katılımlarını sağlamak amacıyla 2011 yılından bu yana plastik kapak toplama kampanyasını yürütüyor. Toplanan plastik kapaklar sayesinde, derneğe başvuruda bulunan ortopedik engelli vatandaşlara akülü ve manuel tekerlekli sandalye alınıyor.























TÜRKİYE ve küresel madeni yağlar pazarının 12 yıldır lideri olan Shell Madeni Yağlar, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin (TOFD) 2011 yılından itibaren yürüttüğü plastik kapak toplama projesinin gelişmesine destek veriyor. TOFD ile yapılan iş birliği kapsamında Shell & Turcas madeni yağ distribütörleri, Türkiye çapındaki özel madeni yağ servislerinden plastik kapakları topluyor. Toplanan kapakların geri dönüşümü sayesinde elde edilecek gelirin tamamı, engelli vatandaşlara dağıtılmak üzere akülü ve manuel tekerlekli sandalye alımında kullanılacak.Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak, engelli vatandaşların günlük hayatta yaşadıkları zorlukların farkında olduklarını belirterek şunları söyledi: “TOFD ile iş birliği yaparak engelli vatandaşlarımıza hareket serbestliği sağlayacak tekerlekli sandalye alımında yardımcı olacak kapak toplama projemizi başlattık. Bu sayede engelli vatandaşlarımızın yaşadığı zorlukların azalmasına katkı sağladığımız için çok mutluyuz.”TOFD Genel Başkanı Ramazan Baş, derneğin kurulduğundan bu yana ulusal ve uluslararası birçok projeyi başarıyla yürüttüğünü belirterek, bunların en önemlilerinden birinin de kamuoyunda "mavi kapak" olarak bilinen "plastik kapak toplama kampanyası"olduğunu belirtti: Ramazan Baş; “Shell & Turcas ile madeni yağ ambalajlarının kapaklarının toplanması yönünde bir anlaşma sağladık. Bu iş birliği ile ürün kapakları gönüllü olarak toplanacak. Toplanan kapaklardan elde edilen gelir, akülü veya manuel tekerlekli sandalye, yara minderli sandalye gibi engellilerin özgürce hareket edebilmesini sağlayacak araçların alımında kullanılacak. Shell & Turcas’ın duyarlılık göstererek projemize destek vermesi bizi çok mutlu etti.” diye konuştu.