TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi Voith Diwa verimlilik paketi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

GO’nun yeni istasyonu Mavi Akaryakıt, Ankara’da açıldı

GO’nun yeni istasyonu Mavi Akaryakıt, Ankara’da açıldı

Tarih 02 Temmuz 2019, 12:18

Türkiye akaryakıt sektörünün dinamik ve yenilikçi markası GO, dağıtım ağını genişletmeye devam ediyor.

Yenilikçi yaklaşımı ve üstün nitelikleriyle sektöre hareketlilik getiren, ürün ve hizmet kalitesiyle de kısa sürede yolların aranan markaları arasında yer alan GO’nun tüm ayrıcalıkları, Ankara’da Akyurt’a da taşındı. GO dağıtım ağına katılan Yeni Nesil Yakıt İstasyonu Mavi Akaryakıt, Büğdüz Mahallesi Çankırı Bulvarı üzerinde açıldı.



Mavi Akaryakıt adına Suzan Küçüksaraç’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık katıldı. İpragaz’ı temsilen Satış ve Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nuri Büyükmirza ve Otomotiv Yakıtları Satış Grup Müdürü Özgür Selvi, iş dünyası temsilcileri ve yerel yetkililerin de hazır bulunduğu açılış törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

GO’nun dağıtım ağını büyütmeye devam edeceğiz
Küresel standartları taşıyan GO’nun, yoğun bir rekabetin yaşandığı Türkiye akaryakıt pazarında üstün nitelikleri ve yenilikçi yaklaşımları ile dinamizm yarattığına vurgu yapan Özgür Selvi, “İnsana, çevreye, araca ve yasalara saygı felsefesi ile yola çıkan GO, tasarımından, üstün niteliklerine, ürün ve hizmet kalitesine kadar her açıdan fark yaratan bir marka. Bunun en güzel örneklerinden biri de sadakat programımız GO CARD’ın hem üye sayısı hem de aktif kullanım oranı ile öne çıkmasıdır. Dolayısıyla İpragaz çatısı altında yarattığımız GO’nun, hem sunduğu ayrıcalıklarla tüketicilerin, hem de BADO sistemi ile bayilerimizin tercih ettiği bir marka konumunda olması bizler için gurur verici. Aramıza katılan her bayimizle, açtığımız her yeni istasyonumuzla GO’nun dağıtım ağını büyütmeye ve sunduğumuz tüm bu ayrıcalıkları daha da genişletmeye devam edeceğiz” dedi.

Törene ev sahipliği yapan Suzan Küçüksaraç da Mavi Akaryakıt olarak GO ailesine katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “GO, gerçekten de çok ayrıcalıklı, özel bir marka. Bu müşterilerimizin yanı sıra biz bayiler için de geçerli. Biz de Mavi Akaryakıt olarak GO’nun tüm bu ayrıcalıklarını Akyurt’a taşımış olmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Endüstri Yan Sanayi

ZF, WABCO hissedarlarının satın alma işlemini onayladıklarını duyurdu

 ZF, WABCO hissedarlarının satın alma işlemini onayladıklarını duyurdu Haziran ayında yapılan hissedar oylamasında, WABCO’nun ödenmemiş sermayesini temsil eden hissedarların % 68’i, ZF i...

Allison şanzıman donanımlı kamyonlar, krizden sonraki temizliği üstlendi

 Allison şanzıman donanımlı kamyonlar, krizden sonraki temizliği üstlendi Lübnan'daki iki yeni atık toplama filosu, Allison 3000 Serisi TM şanzıman donanımlı kamyonları kullanıyor.
Vahit MAHMATLI
Tarım ve tarım araçları...

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı