ZF, WABCO hissedarlarının satın alma işlemini onayladıklarını duyurdu

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01 Temmuz 2019, 13:24

Haziran ayında yapılan hissedar oylamasında, WABCO’nun ödenmemiş sermayesini temsil eden hissedarların % 68’i, ZF ile WABCO arasında Mart 2019 sonlarında gerçekleşen işlem lehinde oy kullandı

Friedrichshafen. Binek otomobiller, ticari araçlar ve endüstriyel çözümlere yönelik mobilite sistemleri geliştiren dünyanın önde gelen teknoloji grubu ZF Friedrichshafen AG, WABCO (NYSE: WBC) hissedarlarının WABCO'nun satışını onayladıklarını duyurdu.







27 Haziran 2019 tarihinde yapılan hissedar oylamasında, WABCO’nun ödenmemiş sermayesini temsil eden hissedarların % 68’i, ZF ile WABCO arasında Mart 2019 sonlarında gerçekleşen işlem lehinde oy kullandı. ZF, satış şartlarına göre, düzenleyici kurumların hükümleri ve diğer temellük koşulları kapsamında, WABCO'nun tüm ödenmemiş hisselerini hisse başına 136,50 $ karşılığında satın alacak.







ZF CEO'su Wolf-Henning Scheider konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “WABCO hissedarlarının bu önemli işlemi onaylaması, uyguladığımız stratejinin de doğru olduğunu gösteriyor. ZF olarak WABCO ile birlikte ticari araç teknolojileri sunduğumuz müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için uzun vadeli değer ve güvence yaratan, entegre bir sistem tedarikçisi olmayı hedefliyoruz. WABCO yönetimi ile birlikte ticari araç sektöründe verimlilik, güvenlik, otomasyon ve bağlantılı teknoloji ve hizmetlerle otomotivin geleceğini şekillendireceğiz.”





ZF, devralma sürecini 2020 yılı başlarında sonuçlandırmayı hedefliyor. O tarihten itibaren, WABCO'nun adi hisseleri artık halka açık piyasalarda işlem görmeyecek. Planlanan WABCO entegrasyonu süresince, müşteriler ve günlük operasyonlara ağırlık verilecek.Devir işlemi, düzenleyici kurumların hükümleri ve diğer temellük koşullarına tabi olacak. ZF, her iki tarafa ait nakit akış profili sayesinde, sürecin tamamlanmasının ardından finansal araçların kullanımını önemli ölçüde azaltmayı planlıyor.