Bosch Türkiye’nin cirosu 19 milyar TL’yi aştı

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28 Haziran 2019, 11:49

Dünyanın önde gelen teknoloji ve servis tedarikçisi Bosch, Türkiye’deki cirosunu 2018 yılında yüzde 25’lik artışla 19,2 milyar TL’ye yükseltti. Şirket, konsolide satışlarda 2018 mali yılını yaklaşık 6,5 milyar TL ile kapattı









Bosch’un İstanbul’daki genel merkezinde, geçtiğimiz yılın sonunda bir Tasarım Merkezi kuruldu. Merkez, yakıt enjeksiyonu, fonksiyonel emniyet gibi araç alt sistemlerinin kalibrasyonu ve uygulanması konusunda dünya genelinde önde gelen otomobil markalarına destek sağlıyor. Türkiye’deki ekip, binek otomobillerden ağır ticari araçlara kadar farklı araç sınıfları için global ölçekte başarılı bir çalışma yürütüyor. Merkez 14 mühendis ile kuruldu ve 2020 yılına kadar bu sayının 40’a çıkması hedefleniyor. Steven Young, “Tasarım Merkezimiz, Bosch Türkiye’nin genç yetenekler için bir cazibe merkezine olmasına da katkıda bulunuyor” derken, merkezin hızlı büyümesine dikkat çekti.Endüstri 4.0 çözümleri, üretimi ve lojistiği çok daha basit, verimli ve esnek hale getiriyor. Dünya genelinde kendisine ait 270 fabrikada Endüstri 4.0 ile ilgili öncü projeler yürüten Bosch Grubu, bu alandaki uzmanlığını Türkiye’deki diğer şirketlerle de paylaşıyor., “Bosch, Endüstri 4.0’a geçiş sürecinde hem önde gelen bir kullanıcı hem de önde gelen bir sağlayıcı olarak, Türkiye’de bu konuda itici güç olmaya hazır. Endüstri 4.0 ekibimiz, bu dönüşüm sürecinin bir parçası olmak isteyen diğer şirketler için son derece saygın bir destekçidir” dedi. Bosch, 2016 yılından beri hem danışmanlık hem de uygulama hizmetleri sunarak otomotiv, tekstil, beyaz eşya ve çelik sanayisi gibi çeşitli sektörlerden şirketlerin dijital projelerini destekliyor.Bosch’un Türkiye’de sahip olduğu üretim tesisleri de Endüstri 4.0 dönüşümüne giden yolda yatırımlarını artırıyor. Bosch’un Bursa’daki Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası, Türkiye’deki üretim tesisleri arasında öncü fabrikalardan biri konumunda bulunuyor. Hem fabrikada ve hem de merkezde verilerin hızlı işlenmesi için altyapı genişletiliyor, bu amaçla Bursa’daki f3 fabrikanın fiberoptik ağlarının bant genişliği artırılıyor. Fabrikadaki her noktanın kesintisiz şekilde kablosuz ağa bağlanması ile ilgili adımlar planlandı. Sanayi 4.0 için standard Bosch çözümlerine öncelik veriliyor. Bazı hassas makinalarda otonom olarak veriler anlık değerlendirilerek erken uyarı alınıyor. Öte yandan uluslararası üretim ağındaki fabrikaların montaj hatlarının performans verileri, aynı platform üzerinden karşılaştırmalı olarak takip edilebiliyor.Manisa Termoteknik Fabrikası, lojistik süreçlerinin otomasyonu, dijital fabrika ve büyük veri uygulamaları alanlarında Endüstri 4.0 dönüşümünü gerçekleştiriyor. Mal kabul alanında kullanıma sokulan RFID (Radyo Frekansı İle Tanımlama) uygulamasına sahip barkod tarama süreci, paletli malzemelerin girişi için kullanılan süreci tamamen ortadan kaldırdı ve böylece önemli bir zaman tasarrufu sağladı. Bu uygulama ile Manisa, RFID uygulamasını kullanan ilk Bosch Termoteknik fabrikası oldu.Bosch’un Manisa Termoteknik fabrikası, 2018 yılında 888.888 duvar tipi kombi ile tarihindeki en yüksek üretim adedine ulaştı ve bu yeni rekor ile ‘üretim üssü’ unvanını pekiştirdi. Termoteknoloji iş kolunda dünya genelinde önde gelen tesislerden biri sayılan Manisa Fabrikası, 40’tan fazla ülke için 740’ın üzerinde farklı tipte cihaz üretiyor.Hidrolik uygulamalara yönelik ağır ekipmanlarda kullanılan yeni nesil pompa ve motorun üretimi, Bursa’daki Bosch Rexroth fabrikasında başladı. Bosch Rexroth, eski ürün serisini önümüzdeki beş yıl içerisinde bu yeni nesil ile tamamen değiştirmeyi planlıyor. Bursa geliştirme ekibi, projenin kapsamı dahilinde özel versiyonlar tasarlıyor.Bosch Elektrikli El Aletleri iş kolu, avuç taşlama makineleri için geliştirilen yeni bir yüksek seviyeli şaft sistemi olan X Lock’ı Türkiye pazarına getirdi. Profesyonel kullanıcıları hedefleyen ve tek bir hareketle ürünün kolaylıkla takılmasını ve sökülmesini sağlayan sistem, Bosch tarafından geliştirilen tamamen yeni bir pazar standardı.Dünyanın en büyük bağımsız atölye zinciri olan Bosch Car Service, artık İstanbul Havalimanı’nda hizmet veriyor. Binsat Grup tarafından işletilecek olan Bosch Car Service, İstanbul Havalimanı’nda araç sahiplerine otomotiv servis sektöründeki en benzersiz müşteri deneyimini sunuyor. Sürücüler, uçuşlarından önce araçlarını Bosch Car Service’ye bırakıyor ve geri döndüklerinde ise bakımı yapılmış olarak araçlarını alıyor. Müşterilere vale hizmeti de sunuluyor.gereksinimlerini karşılayan entegre ürün portföyü ile müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor. Adana, Bursa, Konya, Manisa ve Kayseri’deki Entegre Sağlık Kampüslerinde video gözetim sistemleri, kartlı geçiş ve kontrol sistemleri, yangın algılama sistemleri ve acil anons sistemleri başta olmak üzere Bosch güvenlik çözümlerini kullanıyor.Bosch, Endüstri 4.0 dönüşüm süreci için gerekli olan bilgi ve uzmanlığı artırmak üzere liseler ve üniversiteler ile iş birliği yapıyor. Bosch, lise öğrencilerinin kendi geliştirdikleri robotlarla yarıştıkları global First Robotics yarışmasına katılacak bazı okullara destek sağlıyor. Ayrıca şirket, lise ve üniversite öğrencilerinden ve ayrıca şirketlerden gelen başvuruları kabul eden Mini Otonom Araç Yarışmasını (OpenZeka MARC) da destekliyor. Bu etkinlikte, sensörler ve yapay zeka algoritmaları kullanılarak geliştirilen otonom araçlar birbirleriyle yarışıyor. Ayrıca Bosch, Formula Student, Shell Eco Marathon ve TÜBİTAK Elektrikli Araç Yarışları gibi projeleri desteklemek için üniversitelerle iş birliği yapıyor. Şirket, sektörde vasıflı teknik personel ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunmak üzere Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi mesleki liselerini de destekliyor.Bosch Grubu, global ekonomik büyümenin 2019 yılında azalmasını bekliyor. Şirket açısından önemli olan sektörlerdeki ve bölgelerdeki zorlu ortama rağmen Bosch, 2019 yılı satışlarının 2018 seviyelerini bir parça aşacağını öngörüyor. Kısa vadeli beklentileri dikkate almaksızın şirket, iklim değişikliğiyle mücadele ve hava kalitesini iyileştirme çabalarını da yoğunlaştırıyor., geçtimiz mayıs ayında Almanya’da düzenlediği yıllık basın toplantısında, “İklim değişikliği bilim kurgu değil, gerçekten meydana geliyor. Paris Anlaşması’nı ciddiye alıyorsak, o zaman iklim eyleminin sadece uzun vadeli bir hedef olarak görülmemesi gerekiyor. Kısa vadede gerçekleşmesi lazım. Kendimizi, halkın şehirlerde iyi hava kalitesine yönelik talebini karşılamaya adadık. İnovasyon lideri olarak, ekolojik sorunlara teknolojik çözümler getirmek istiyoruz” dedi.Bu nedenle Bosch, bir yandan CO2 emisyonunu azaltmak üzere daha şimdiden başarılı olan çabalarını yoğunlaştırıyor. Dr. Denner, “Bir yıl kadar kısa bir sürede, iddialı sıfır karbon hedefini gerçekleştiren ilk büyük sanayi işletmesi olacağız. Dünyanın dört bir yanındaki 400 Bosch lokasyonunun tamamı, 2020 yılından itibaren sıfır karbon olacak” diye konuştu.Sıfır karbon faaliyetleri açısından Türkiye’deki Bosch fabrikalarında da önemli bir ilerleme kaydediliyor. Bursa’daki Güç Aktarım Mekanizması Çözümleri fabrikasında son beş yılda, büyük bir çoğunluğu elektrik olan toplamda 28.000 MWh enerji tasarrufu sağlandı. Yılda ortalama 5.600 MWh ile bu tasarruf, Türkiye’de 1.850 hanenin yıllık elektrik enerjisi tüketimine denk geliyor. Ayrıca, bu enerji tasarrufu sayesinde yılda ortalama 2.300 ton CO2 emisyonu önlenerek, sera gazının 90.000 ağaca eşdeğer oranda azalması sağlandı. Manisa Termoteknik Fabrikasındaki 107 adet fotovoltaik çatı uygulaması ile 1.228 ağaca eşdeğer olan 13,15 ton CO2 emisyonu önlendi.Diğer yandan Bosch, söz konusu hava kalitesi olduğunda iddialı bir hedefi var: Dr. Denner, “Trafik kaynaklı hava kirliliğini neredeyse sıfıra indirmek istiyoruz. Bunu yapabilmek için, araçların kaportasından ötesinde çalışmalar yürütüyoruz” dedi. Bu çabayı gösterirken şirket, faaliyetlerini üç temele dayandırıyor: Bosch, az kirletici maddeye neden olan güç aktarma sistem teknolojileri geliştiriyor, sabit trafik akışını sürdürmeye yönelik projelerde belediyelerle çalışıyor ve kendi lokasyonlarında şirket mobilite yönetim sistemi uyguluyor.