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Continental’den Side Tur kaptanlarına lastik eğitimi
28 Haziran 2019, 11:35
Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, kurumsal sosyal sorumluluk misyonuyla işbirliği yaptığı firma ve kurumlara lastik eğitimleri vermeye devam ediyor.
Kurumsal sosyal sorumluluk misyonuyla lastik ve sürüş güvenliği eğitimlerine devam eden Continental Türkiye, Antalya’da araç filosuylada hizmet veren Side Tur’un sürücüleriyle buluştu. 2 gün süren eğitimlere 120 sürücü katıldı. Side Tur kaptanlarına lastikle ilgili bilinmesi gerekenleri aktaran Continental Türkiye ekibi, eğitimde ayrıca sürüş güvenliği konusunda da önemli bilgiler paylaştı. Eğitime katılan tüm sürücülerin lastik ve lastiklerin verimli kullanımına ilişkin farkındalığı, Continental Türkiye eğitim uzmanlarının da takdirini topladı.
Continental lastik ve otomotiv teknolojisindeki uzmanlığıyla, insana ve çevreye verdiği değeri eğitimler ile destekliyor. Eğitimlerin en büyük amacı, alanında uzman ekipler tarafından Continental’in bilgi ve deneyimini daha fazla sayıda kişiye ulaştırmak. Continental Türkiye, iş ortaklarıyla birlikte yürüttüğü eğitimlerine hız kesmeden devam edecek.
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