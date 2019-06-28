TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi Voith Diwa verimlilik paketi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Continental’den Side Tur kaptanlarına lastik eğitimi

Continental’den Side Tur kaptanlarına lastik eğitimi

Tarih 28 Haziran 2019, 11:35

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, kurumsal sosyal sorumluluk misyonuyla işbirliği yaptığı firma ve kurumlara lastik eğitimleri vermeye devam ediyor.

Kurumsal sosyal sorumluluk misyonuyla lastik ve sürüş güvenliği eğitimlerine devam eden Continental Türkiye, Antalya’da araç filosuylada hizmet veren Side Tur’un sürücüleriyle buluştu. 2 gün süren eğitimlere 120 sürücü katıldı. Side Tur kaptanlarına lastikle ilgili bilinmesi gerekenleri aktaran Continental Türkiye ekibi, eğitimde ayrıca sürüş güvenliği konusunda da önemli bilgiler paylaştı. Eğitime katılan tüm sürücülerin lastik ve lastiklerin verimli kullanımına ilişkin farkındalığı, Continental Türkiye eğitim uzmanlarının da takdirini topladı.


Continental lastik ve otomotiv teknolojisindeki uzmanlığıyla, insana ve çevreye verdiği değeri eğitimler ile destekliyor. Eğitimlerin en büyük amacı, alanında uzman ekipler tarafından Continental’in bilgi ve deneyimini daha fazla sayıda kişiye ulaştırmak. Continental Türkiye, iş ortaklarıyla birlikte yürüttüğü eğitimlerine hız kesmeden devam edecek.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Ford Otosan ulusal ve uluslararası ödüllerine bir yenisini ekledi

 Ford Otosan ulusal ve uluslararası ödüllerine bir yenisini ekledi Otomotiv sanayinin 60 yıllık çınarı Ford Otosan başarılarıyla Türkiye’de ve dünyada ses getiriyor

Mercedes-Benz Türk, eksperlere hasar onarım süreçlerini anlattı

 Mercedes-Benz Türk, eksperlere hasar onarım süreçlerini anlattı Mercedes-Benz Türk, müşterilerinin satış ve satış sonrasındaki beklentilerini karşılayarak ihtiyaçlarına yönelik en...
Vahit MAHMATLI
Tarım ve tarım araçları...

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı