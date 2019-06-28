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Continental’den Side Tur kaptanlarına lastik eğitimi

28 Haziran 2019, 11:35

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, kurumsal sosyal sorumluluk misyonuyla işbirliği yaptığı firma ve kurumlara lastik eğitimleri vermeye devam ediyor.