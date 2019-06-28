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Tourismo teslimatları devam ediyor!

Tourismo teslimatları devam ediyor!

Tarih 28 Haziran 2019, 11:28

Mercebes Benz otobüs teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor Haziran ayı içerisinde 3 adet teslimat gerçekleştirdi.



Ali Osman Ulusoy tercihini Mercedes Benz Tourismo'dan yana kullandı
Mercedes-Benz Türk bayii Hassoy tarafından Ali Osman Ulusoy Turizm’e 2 adet Mercedes-Benz Tourismo RHD teslim edildi. Ali Osman Ulusoy yetkilileri teslimat esnasında, Mercedes-Benz otobüslerinin yolcularına yaşattığı konfordan ve sahip olduğu yüksek ikinci el değerinin yarattığı müşteri memnuniyetinden bahsettiler. Ayrıca bu alımı, Mercedes-Benz güvencesi ve Tourismo kalitesi nedeniyle gerçekleştirdiklerini dile getirdiler.



Öz Erciş Seyahat filosunu Tourismo ile güçlendirdi!
Mercedes-Benz Türk bayii Hassoy tarafından Öz Erciş Seyahat’e 1 adet Mercedes-Benz Tourismo RHD satışı gerçekleştirildi. Teslimat esnasında firma yetkilisi, Mercedes Benz’in değişmeyen kalitesine ve otobüslerinin yüksek yakıt tasarrufuna vurgu yaparken; Mercedes-Benz kalitesine güvendiklerini ve yapmış oldukları yatırımdan hiç şüphe etmediklerini de ekledi.



Özlem Diyarbakır’a 2 adet Tourismo 16 RHD!
Mercedes-Benz Türk bayii Koluman Antep tarafından Özlem Diyarbakır’a 2 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD satışı gerçekleştirildi. Teslimat esnasında yetkililer, Tourismo 16 otobüslerinin kalitesine oldukça güvendiklerini ve yakıt performansından memnun olduklarını belirttiler. Tercihlerini yıldızdan yana kullanmanın gururu içinde olduklarını belirten Özlem Diyarbakır yetkilileri,  Mercedes-Benz ile olan iş birliklerinden çok memnun olduklarını dile getirdiler.


Tourismo teslimatları hız kesmiyor!
Mercedes-Benz Türk bayii Hassoy tarafından Sözkur Turizm’e 1 adet Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD satışı gerçekleştirildi. Sözkur Turizm yetkilileri teslimat esnasında, Tourismo araçlarının kalitesinden ve Mercedes markasının verdiği güvenden bahsederken; Tourismo 15’in sahip olduğu düşük yakıt sarfiyatı, düşük işletim maliyetleri ve yenilenmiş özellikleri başlıca tercih nedenleri olarak belirtildi. 

 

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