Yenilenen Sultan Comfort’un ilk filo satışı Erensoy Turizm'e yapıldı

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27 Haziran 2019, 15:24

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, müşteri beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği Sultan ile turizm ve servis taşımacılığında trendleri belirlemeye, kurumların kazancını katlamaya devam ediyor.

Türkiye otobüs pazarının lideri Otokar, teslimatta hız kesmiyor. Kısa süre önce hem turizm hem öğrenci hem de personel taşımacılığında kullanılmak üzere Sultan Comfort modelini yeni özellikle yenileyen Otokar, ilk filo teslimatını Erensoy Turizm'e yaptı. Erensoy Turizm, düşük işletme giderleri, üstün performansı, dayanıklılığı ile dikkat çeken ve 29+1 yolcu kapasiteli 10 adet Sultan Comfort'u düzenlenen törenle filosuna kattı.







Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, müşteri beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği Sultan ile turizm ve servis taşımacılığında trendleri belirlemeye, kurumların kazancını katlamaya devam ediyor. Tasarım ve teknik özellikleri ile Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında büyük ilgi gören Sultan'ın Comfort modelini yeni özelliklerle kısa süre önce yenileyen Otokar, ilk filo teslimatını gerçekleştirdi. Lüks koltukları ve özel donanımlarıyla turizm taşımacılığına; 3 noktalı emniyet kemerleriyle öğrenci taşımacılığına ve 29+1 yolcu kapasitesiyle personel taşımacılığına uygun hale getirilen yeni Sultan Comfort modelinin ilk teslimatı Erensoy Turizm'e yapıldı.



Otokar Bayi Güneş Otomotiv tarafından gerçekleştirilen teslimat töreni Erensoy Turizm Genel Müdürü Mehmet Polat, Güneş Otomotiv Müdürleri Halis Kolukısa, Ali Can ve Otokar Otobüs Satış Müdürü Murat Torun'un katılımı ile gerçekleşti. Düzenlenen törende konuşan Mehmet Polat, Sultan Comfort'u kalite, konfor ve dayanıklılığı nedeniyle tercih ettiklerini belirtti.



KONFOR ÇITASINI YÜKSELTİP, KAZANCI ÜÇE KATLIYOR

Kullanıcı istek ve ihtiyaçları doğrultusunda Sultan Comfort modelini yenileyen Otokar, sektörde konfor çıtasını da yükseltti. Yolcularına her mesafede rahat bir seyahat imkânı sunmak için yenilenen Sultan Comfort, lüks koltukları, koltuk altı buzdolabı, anons sistemi, LCD ekranı, DVD ve güçlü klimasıyla seyahat konforunu ikiye katlıyor. Sultan Comfort, isteğe bağlı sunulan çift camları ile buğulanma ve ısı kaybını önlerken; dışarıdaki gürültünün içeri girmesini de engellliyor.



Tek araçla hem çok kazanç hem de üst düzey güvenlik vadeden Sultan Comfort, 3 noktalı ve yüksekliği ayarlanabilir emniyet kemeri opsiyonu sayesinde öğrenci taşımacılığının da yeni gözdesi olacak. Sultan Comfort’ta standart olarak sunulan Acil Frenleme Sistemi (AEBS) ile Şerit Takip Sistemi (LDWS) sayesinde yolcular daha güvenle taşınacak. Yolcu kapasitesi 29+1 kişiye çıkarılarak ideal bir personel taşıma aracı haline gelen Sultan Comfort’ta koltuk sayısı artsa da diz genişliğinden feragat edilmiyor. Personel taşımacılığında konfor yeniden tanımlanıyor.



EKONOMİK, DAYANIKLI VE GÜÇLÜ

Sultan Comfort, kullanıcısına konfor ve güvenlik sunarken; üstün yol tutuşu, yakıt tasarrufu, yüksek performansı ve düşük işletme giderleriyle sektöre yön verecek. En zorlu testlere tabi tutularak geliştirilen Sultan Comfort, uzun bakım aralıkları ile zamandan da tasarruf ettirerek, kullanıcısının bakım dönemlerini daha az düşündürecek.



