Mercedes-Benz Türk, eksperlere hasar onarım süreçlerini anlattı

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27 Haziran 2019, 15:11

Mercedes-Benz Türk, müşterilerinin satış ve satış sonrasındaki beklentilerini karşılayarak ihtiyaçlarına yönelik en doğru hizmetleri vermeyi sürdürüyor

Yaklaşık 300 kişinin davetli olduğu “Ağır Vasıta Güvenlik ve Hasar Süreçleri” toplantısında Mercedes-Benz Türk Otobüs Müşteri Hizmetleri Pazarlama Birim Müdürü Cihan Tömek, Mercedes-Benz Türk tarafından uygulanan yenilikçi teknolojiler ile Üretici Standardında Onarım Merkezi konsepti hakkında bilgiler paylaştı. Cihan Tömek konuşmasında; “Hasar onarımlarında karar verici konumunda olan eksperlerin markamıza olan güveninin ve yapılan yenilikçi çalışmalarımızın, Avrupalı eksperler tarafından ilgi ile karşılanmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz.















Müşterilerimizin araçlarının hasarlanması durumunda ilk günkü gibi güvenle ve konforla yola devam edebilmeleri amacıyla bu çalışmayı başlattık. Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs Ürün Grubu, eğitim süreci sonrasında yetkili servislerinin üretici standartlarında kaporta onarımını mümkün kılıyor.” dedi.





Mercedes-Benz yetkili servislerinde 6 aylık bir çalışma sonucunda kaporta ve boya onarım süreçlerinin hızlanması, kalitesinin daha da artması ve ekipman optimizasyonu alanlarında çalışmalar yürütülüyor ve süreçleri başarı ile tamamlayan yetkili servisler “Kamyon ve Otobüs Üretici Standardında Hasar Onarım Merkezi” unvanını almaya hak kazanıyor. Eğitim kapsamında, ekipman kontrolleri ile servislerin yerinde eğitimi sağlanırken; yetkili servislerdeki kaporta teknisyenleri Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Pazarlama Merkezi eğitim bölümlerinde “Mercedes-Benz Kaporta ve Kaynak Teknisyenliği” eğitiminden geçiyor.