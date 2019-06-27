|
|
|
|
Mercedes-Benz Türk, eksperlere hasar onarım süreçlerini anlattı
27 Haziran 2019, 15:11
Mercedes-Benz Türk, müşterilerinin satış ve satış sonrasındaki beklentilerini karşılayarak ihtiyaçlarına yönelik en doğru hizmetleri vermeyi sürdürüyor
Mercedes-Benz Türk kamyon ve otobüs ürün grupları tarafından başlatılan “Üretici Standardında Hasar Onarım Merkezi” sertifikaları 6 aylık eğitimleri başarıyla tamamlayan ve gerekli şartları yerine getiren yetkili Mercedes-Benz Türk bayilerine teslim ediliyor. Mercedes-Benz Türk’ün bu çalışmaları son olarak uluslararası bir toplantıda örnek konu olarak ele alındı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Otomobil Eksperleri Federasyonu’nun (FIEA) Genel Kurul Toplantısı’nda konuşmacı olarak davet edilen tek otomotiv firması Mercedes-Benz Türk oldu.
Yaklaşık 300 kişinin davetli olduğu “Ağır Vasıta Güvenlik ve Hasar Süreçleri” toplantısında Mercedes-Benz Türk Otobüs Müşteri Hizmetleri Pazarlama Birim Müdürü Cihan Tömek, Mercedes-Benz Türk tarafından uygulanan yenilikçi teknolojiler ile Üretici Standardında Onarım Merkezi konsepti hakkında bilgiler paylaştı. Cihan Tömek konuşmasında; “Hasar onarımlarında karar verici konumunda olan eksperlerin markamıza olan güveninin ve yapılan yenilikçi çalışmalarımızın, Avrupalı eksperler tarafından ilgi ile karşılanmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz.
Müşterilerimizin araçlarının hasarlanması durumunda ilk günkü gibi güvenle ve konforla yola devam edebilmeleri amacıyla bu çalışmayı başlattık. Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs Ürün Grubu, eğitim süreci sonrasında yetkili servislerinin üretici standartlarında kaporta onarımını mümkün kılıyor.” dedi.
Üretici Standardında Hasar Onarım Merkezi unvanı için 6 aylık eğitim süreci
Mercedes-Benz yetkili servislerinde 6 aylık bir çalışma sonucunda kaporta ve boya onarım süreçlerinin hızlanması, kalitesinin daha da artması ve ekipman optimizasyonu alanlarında çalışmalar yürütülüyor ve süreçleri başarı ile tamamlayan yetkili servisler “Kamyon ve Otobüs Üretici Standardında Hasar Onarım Merkezi” unvanını almaya hak kazanıyor. Eğitim kapsamında, ekipman kontrolleri ile servislerin yerinde eğitimi sağlanırken; yetkili servislerdeki kaporta teknisyenleri Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Pazarlama Merkezi eğitim bölümlerinde “Mercedes-Benz Kaporta ve Kaynak Teknisyenliği” eğitiminden geçiyor.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.