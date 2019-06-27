Anadolu Isuzu, Busworld Central Asia Fuarına katıldı

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27 Haziran 2019, 15:02

Fuar standında Türkiye’de üretilen ve CNG sistemine sahip Citiport otobüsünü sergileyen Anadolu Isuzu’ya ilgi yoğundu.



Türkiye’de üretilen ve dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen Isuzu Citiport, 25-27 Haziran tarihlerinde Kazakistan’ın Almatı şehrinde düzenlenen Busworld Central Asia’da Anadolu Isuzu standında sergilendi. CNG (Compressed Natural Gas – Sıkıştırılmış Doğal Gaz) sistemine sahip alt yapısıyla düşük tüketim ve çevre dostu olan Isuzu Citiport CNG’ye ilgi yoğundu.





Tüm dünya şehirlerinde düşük emisyon salınımı ve çevreye duyarlı araç kullanımının teşvik edilmesi neticesiyle gün yüzüne çıkan Isuzu Citiport CNG, sıkıştırılmış gaz yakıt sistemiyle hem düşük işletim maliyetlerine sahip, hem de sıradan bir toplu ulaşım aracına göre çevreye verilen zararı azaltıyor.





Anadolu Isuzu’nun Türkiye’deki fabrikasında ürettiği ve Busworld 2015’te, “Avrupa’nın En Konforlu ve Ergonomik Otobüsü” ödülünü kazanan Isuzu Citiport, 2018 yılında ise dünyaca ünlü tasarım yarışması A’Design Award & Competition’da, “Gold A’Design Award” tasarım ödülünü kazanarak konforunun yanı sıra tasarımını da tescillemiş oldu. Citiport’un yan omuz çizgisi, iç mekanın daha aydınlık ve geniş olmasını sağlarken aynı zamanda engelli yolcuların cam bölümünden dışarıyı rahatlıkla izlemesini de mümkün hale getiriyor. Isuzu Citiport’un yan kısmındaki kayar hat levhası görünürlüğü artırırken, dayanıklı malzemeler ile tasarlanan geniş iç hacmi sayesinde yolcularına şehir içi ulaşımda maksimum konfor sunuyor.





CNG sistemine sahip Citiport otobüsler düşük işletim maliyetlerine sahip olurken, aynı zamanda toplu ulaşımda çevreye verilen zararın da azaltılmasıyla ideal toplu ulaşım aracı konumuna geliyor.