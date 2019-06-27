Allison şanzıman donanımlı kamyonlar, krizden sonraki temizliği üstlendi

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27 Haziran 2019, 14:36

Lübnan'daki iki yeni atık toplama filosu, Allison 3000 Serisi TM şanzıman donanımlı kamyonları kullanıyor.





City Blue, Mercedes Benz tarafından onaylı ilk Türk üstyapıcı olan HidroMak tarafından üretilen Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kasası ile Brezilya yapımı bir şasiyi birleştiren, hepsi Allison 3000 SerisiTM tam otomatik şanzıman donanımlı 15 adet Mercedes-Benz Atego 1729s kamyonları kullanıyor. Üstyapı, şasi ve şanzıman uyumu ile kamyonlar, atık toplama sorununun çözülebilmesi için ilk beş ay boyunca aralıksız vardiyalardaki üstün performanslarda büyük bir başarıya imza attılar.















Lübnan’ın çöp krizi, ilk kez 2015’te, Nameh köyündeki bir depolama sahasının taşması nedeniyle kapatılması gerektiğinde manşetlere konu oldu. Ancak bu noktada çöplerin depolanabileceği alternatif bir yerin olmadığı ortaya çıktı. Atık toplama hizmetlerinin beş ay boyunca durması sonuncunda sokaklarda, dağlık bölgelerde ve plajlarda çöpler birikti. Sonunda yeni iki yüklenici firma göreve başlamadan önce eski atık toplama şirketi, biriken çöpleri temizlemek üzere görevlendirildi. İki yıldır hizmet veren yeni yüklenici firmalar RAMCO ve City Blu ise atık sorununun çözülmesine ve yönetilmesine yardımcı olurken Allison donanımlı kamyonlarla çalışmaktan çok memnunlar.City Blu'nun araç ve şanzıman seçimi, toplama alanlarındaki yol şartlarına göre belirlendi. 1,000 metreden (3,280 ft) daha yüksek dik tepeler, hassas bir motor ve şanzıman gerektirirken bir kamyon kadar geniş olan köy sokakları, hassas hız kontrolü ve manevra kabiliyetini zorunlu kılıyor. Sürücüler ise tam otomatik şanzıman sayesinde ellerini direksiyonda tutabildikleri ve vites değiştirmeyle dikkatleri dağılmadığı için memnun oluyorlar., konu ile ilgili olarak; “Farklı alanlardaki çalışmalarımızda iki farklı tipte kamyon kullanıyoruz - geniş caddeleri olan şehirler için Mercedes-Benz Actros, kamyonun güçlü ve kompakt olması gereken yerlerde ise Atego model araçları tercih ediyoruz. Atego'larda tam otomatik şanzıman olması önemli. Tam otomatik şanzıman ile esnek güç, sarsıntısız vites geçişleri ve yüksek performans gibi bir çok avantaj sağlıyoruz” dedi.RAMCO, çoğunluğu Allison şanzıman donanımlı 80 adet Mercedes-Benz Atego ve Actros kamyonu ile operasyonlarını yürütüyor. Böylece RAMCO, filosundaki Allison tam otomatik şanzımanları ve AMT'leri (otomatikleştirilmiş manuel şanzıman) karşılaştırabilme sansına sahip.; “Kamyonlarımızdan oldukça memnunuz. Yaklaşık iki yıldır aralıksız iki vardiyada çalışan araçlarımız, rekor bir çalışma süresi kaydettiler. Sürücülerimiz, farklı markaların birçok kamyonu arasında seçim yapabilir. Ancak çoğu, aynı kamyon modelindeki otomatikleştirilmiş manuel (AMT) ve manuel şanzımanlara kıyasla Allison’ın daha yüksek performans ve hızlı ivmelenme sağladığını belirtiyor” dedi.Allison Transmission 3000 Serisi TM şanzımanlar, orta ağırlıktaki ticari araçlar için tasarlanıyor. Çeşitli uygulamalara verimli bir şekilde uyum sağlamak ve çalıştırmak için tasarlanan bu seri, dar veya geniş vites oranlı, maksimum yedi vites seçeneği ile kullanılabiliyor. Motor tahrikli ilave güç çıkışı (PTO) gelişmiş araç frenlemesini sağlayan ve fren aşınmasının azaltan entegre bir output retarderi opsiyonel olarak sunuluyor. Operasyon, Allison'un prognostik yeteneklere sahip 5. nesil gelişmiş elektronik kontrolleri ile daha da güvenilir bir çözüm sunuyor.