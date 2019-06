Anasayfa » Otobüs

Otokar Kazakistan toplu ulaşımında "engelleri" kaldırmaya gidiyor

26 Haziran 2019, 15:41

Türkiye otobüs pazarının lideri Otokar, Kazakistan'ın Almatı kentinde ilk kez organize edilen Busworld fuarına, engelli yolcu taşımacılığına uygun şehiriçi otobüsü Kent ile katıldı.

İspanya'dan Almanya'ya, Fransa’dan Belçika ve İtalya'ya kadar dünyanın 50 ülkesinde milyonlarca yolcuya konforlu seyahat imkânı sunan Otokar, 27 Haziran tarihine kadar sürecek fuarda ayrıca 7 metreden 18,75 metreye kadar uzanan geniş otobüs ürün ailesi hakkında da kullanıcılara bilgiler verecek.



Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 55 yılı aşkın deneyimi ile ürettiği araçları ve kabiliyetlerini sergilemeye devam ediyor. Türkiye otobüs pazarının lideri, Kazakistan'ın Almatı kentinde ilk kez organize edilen ve 27 Haziran tarihine kadar sürecek olan Busworld fuarında, dünyanın önde gelen şehirlerinde hizmet eden ve milyonlarca yolcunun beğenisini toplayan Kent otobüsü ile katıldı.



Şehir içi taşımacılığında ileri teknolojiye sahip modern tasarımlı otobüsleriyle birçok ödüle layık görülen ve alternatif yakıtlı araçlar da geliştiren Otokar; organizasyonda engelli yolcu taşımacılığına uygun otobüsü Kent’i sergilerken, 7 metreden 18,75 metreye kadar uzanan geniş ürün yelpazesini de tanıtacak. Türkiye'nin yanı sıra İspanya'dan Almanya'ya, Fransa’dan Belçika ve İtalya’ya kadar dünyanın 50 ülkesinde 35 binden fazla otobüsü ile milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkânı sunan Otokar, ödüllü aracıyla Busworld Kazakistan Almatı'da fark yaratacak.



BÜYÜKŞEHİRLERİN VAZGEÇİLMEZİ

Uzun periyodik bakım aralıklarına ek olarak düşük işletme giderleri, güçlü, uzun ömürlü motoru, yüksek yolcu taşıma kapasitesi ve dayanıklılığı ile ideal bir belediye otobüsü olan Kent’in 12 metre solo ve 18,75 metre körüklü versiyonları bulunuyor. Güçlü kliması ile her mevsim ferah bir yolculuk vadeden Otokar Kent, önde bağımsız aks uygulaması ile benzersiz bir süspansiyon, üstün yol tutuşu ve yüksek konfor sağlarken; ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum güvenlik sunuyor.



Üzerinde bulunan 'CAN' altyapısı, her müşterinin ihtiyacına göre yeniden konfigüre edilebilen kullanıcı bilgi sistemi, belediyelerin ihtiyaç duyduğu yeni donanımlara açık modüler yapısı ile rakiplerinden ayrışan Kent, büyük yakıt deposu ile sağladığı uzun menzil sayesinde de kullanıcısına benzersiz avantaj sağlıyor. Otokar Kent, modern dış ve iç tasarımı, yol tutuşunun yanı sıra üstün çekiş performansıyla da ön plana çıkıyor. Alçak tabanı ve engelli rampası ile bedensel engelli yolcuları tekerlekli sandalyeleriyle birlikte taşıyabilecen, bebek arabalı ve yaşlı yolcuların rahatlıkla araca giriş ve çıkışına olanak sağlayan Kent otobüsleriyle Otokar, birçok büyükşehir toplu taşımasının vazgeçilmezi konumunda.



Kendi teknoloji, tasarım ve uygulamaları ile müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun özel çözümler sunan, satış sonrası hizmetleriyle de sektörünün öncüsü olan Otokar'ın şehiriçi toplu taşımacılık için geliştirdiği diğer araçlar ise şöyle;



KENT KÖRÜKLÜ: 18,75 metre uzunluğundaki Kent Körüklü otobüs, basamaksız alçak giriş tabanı, geniş iç hacmi ve yüksek taşıma kapasitesi ile dikkat çekiyor.

DORUK LE: 10 metre uzunluğundaki Doruk LE, iç ve dış modern görüntüsü, güçlü motoru, yol tutuşu ve üstün çekiş performansının yanı sıra ekonomik olmasıyla da ön plana çıkıyor. Alçak tabanı ve iniş kapısındaki engelli rampası, büyük ve geniş camları, ferah iç hacmi ve standart sunulan kliması ile tüm yolcularına rahat ve keyifli yolculuk yaşatıyor. Avrupa güvenlik normlarına uygun sistemlerin kullanıldığı otobüslerde, ön ve arkada tam kuru havalı disk frenlere ek olarak ABS, ASR ve Retarder sayesinde maksimum güvenlik sunuyor.



SULTAN LF: Şehir içi toplu taşımacılığında, iç ve dış modern görüntüsü, iç ferahlığı ile ön plana çıkıyor. Sultan LF, 8.3 mt’lik uzunluğu, örme şasisi, geniş ön ve arka kapısı ve tam alçak tabanlı gövde yapısı ile kalabalık ve dar sokaklı şehirler için modern bir çözüm sunuyor. Yüksek tork değeri ile rampaları kolayca tırmanıyor. Engelli yolcu rampası, tam alçak tabanlı tasarımı, geniş yolcu sahanlığı ve değişik koltuklandırma alternatifleri ile yolcuların konfor içinde seyahat etmesine imkan sağlıyor.



Araştırma Geliştirme Çalışmaları

Kullanıcı beklentilerini odak noktasına koyan Otokar, Ar-Ge'ye yeni ürün gelişiminden, mevcut ürün iyileştirmelerine kadar farklı alanlarda düzenli yatırım yapıyor. Otokar'ın Ar-Ge kabiliyetleri, ürün geliştirme amaçlı CAD programları, prototip atölyeleri ve yazılımlar, bilgisayar destekli analiz ve simülasyon yazılımları, test amaçlı düzenekler ve yazılımları kapsıyor. Otokar Ar-Ge Merkezi bünyesinde bugün Avrupa'nın sayılı tesisleri arasında olan tasarlanan araçların nem-sıcaklık kontrolü ve araç yük simülasyonları yapılarak, dünyanın farklı coğrafi bölgelerindeki fiziki koşullar simüle edilen ve araçların farklı iklimlerdeki ısıtma-soğutma sistem ve alt sistem termal davranışlarının incelendiği Dinamometreli İklimlendirilmiş Test Odası’nın yanısıra, Türkiye'nin en yüksek kapasiteli hidrolik yol simülatörü ve Türkiye'nin en büyük ve dünyanın en modern Elektromanyetik Uyumluluk Test Merkezi bulunuyor.