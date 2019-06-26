TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi Voith Diwa verimlilik paketi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » 3d Lojistik

Fevzi Gandur Logıstıcs Amerika pazarında büyümeye devam ediyor

Fevzi Gandur Logıstıcs Amerika pazarında büyümeye devam ediyor

Tarih 26 Haziran 2019, 15:23

Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleştirdiği ihracat taşımalarını her yıl yüzde 10-15 bandında artıran Fevzi Gandur Logistics’in lider ekibi, ABD’deki iş ortakları ve acenteleriyle bir araya geldi.

71 yıllık tecrübesiyle müşterilerine entegre lojistik çözümleri sunan Fevzi Gandur Logistics’in lider ekibi, yurt dışında en aktif olduğu ülkelerden ABD’ye çıkarma yaptı. Ülkede birçok acentesi ve güçlü ağ ilişkileri bulunan şirket, Türkiye ile ABD arasındaki ihracat potansiyelini olumlu yönde etkilemeyi ve değerlendirmeyi hedefliyor.

Gerçekleştirdikleri ziyaret ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Fevzi Gandur Logistics Hava ve Deniz Taşımacılığı Genel Müdürü Hasan Şafak, şirket olarak kuruldukları günden bu yana Amerika’ya taşımalar gerçekleştirdiklerini vurgularken, bu bölgede oldukça tecrübe sahibi olduklarına dikkat çekti.

Farklı eyaletlerde bulunan acenteleri ile toplantılar yaptıklarını söyleyen Şafak, “Oldukça verimli bir seyahat gerçekleştirdik. Operasyonel kurgular, pazar değerlendirmeleri ve müşteri ziyaretlerine ağırlık verdik.” sözlerini kullandı.

Çin’e Uygulanan Vergiler, ABD İhracatımızı Artırır
Dünya ticaretinde değişen trendler ve dengeler doğrultusunda hareket ettiklerini aktaran Şafak, son bir yıldır Amerika’da bulunan acentelerinin yoğun ilgisinin de etkisiyle bu bölgeye yoğunlaştıklarını bildirdi. Türkiye’den Amerika’ya her geçen gün artan hacim ve çeşitlilikte ürün ihraç edildiğini vurgulayan Şafak, “Çin’deki maliyetlerin artışı, Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşları ve Çin mallarına uygulanan vergiler Amerika’daki ithalatçıların ülkemizi bir tedarik merkezi olarak tercih etmesini sağladı.” diye konuştu.

Türkiye’nin ABD’ye olan ihracatının bir artış eğiliminde olduğunu dile getiren Şafak, bu artışın ilerleyen dönemlerde daha belirgin bir duruma geleceğini ön gördüklerini açıkladı. Toplam taşımalarının yüzde 25’ini bu ülkeye gerçekleştirdiklerine değinen Şafak, ambalaj, mobilya, tekstil ve gıda konusunda çok ciddi hacimli taşımalar gerçekleştirdiklerini söyleyerek, bu oranın her geçen yıl artış gösterdiğini açıkladı.

ABD’nin Lideri ile Güç Birliği
Fevzi Gandur Logistics’i ABD pazarında öne çıkaran etkenlerden söz eden Şafak, operasyonda ülkenin en tecrübeleri ekipleriyle çalıştıklarını belirtti. Şafak, “ABD’deki acentemiz ülkenin en büyük dördüncü forwarder şirketi, aynı zamanda Uzakdoğu ithalat taşımalarında da ülkenin lideri konumunda. Bunu kendi imkanlarımızı birleştirdiğimizde ortaya oldukça güçlü bir tedarik zinciri ve entegre taşıma çözümü çıkıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

3d Lojistik

Alışan Transport Logistic Munich Fuarı’nda

 Alışan Transport Logistic Munich Fuarı’nda Alışan Lojistik, Almanya’nın Münich kentinde düzenlenen, Türk lojistik firmalarını ve dünya devlerini bir araya get...

Kar Maden ilk forklift alımında Komatsu markasını tercih etti

 Kar Maden ilk forklift alımında Komatsu markasını tercih etti Temsa İş Makinaları, Türkiye ve Avrupa’da tek magnezyum üreticisi olan Kar Maden’e fabrikasının farklı bölümlerinde...
Vahit MAHMATLI
Tarım ve tarım araçları...

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı