ZF, E-Mobilite Yatırımlarını Artırıyor

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26 Haziran 2019, 12:48

Schweinfurt/Friedrichshafen. Elektromobiliteye daha fazla destek: ZF Friedrichshafen AG, yeni binalar ve lokasyonlarla E-Mobilite departmanını genişletiyor.

Teknoloji şirketi ZF, Schweinfurt'taki E-Mobilite Departman merkezinde yönetim, Ar-Ge ve satış departmanları için konumlandırdığı yeni binanın açılışını yaptı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad yakınlarındaki Pancevo'da, elektrikli tahrik sistemlerine yönelik yeni bir tesis önümüzdeki hafta faaliyete geçecek.





ZF'nin E-Mobilite ve Kurumsal Üretim’den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Michael Hankel, “Elektrikli aktarma organları çözümlerine olan talepte ciddi bir büyüme kaydedildi. Bu nedenle, bu alana yeni yatırımlar yaparak, cazip istihdam fırsatları yarattık ve üretim kapasitemizi artırdık. ZF, elektromobilite ile yeni nesil mobilite çözümlerinin de önünü açıyor ve araç emisyonunun azalmasına dünya çapında katkıda bulunuyor.” dedi. Elektromobilite, Araç Hareket Kontrolü, tam otonom sürüş ve entegre güvenlik, ZF'nin “Yeni Nesil Mobilite” stratejisini oluşturan teknolojilerin dört ayağını oluşturuyor.









ZF’nin, Schweinfurt'ta hizmete giren yeni binasında yaklaşık 520 personel çalışacak. Çalışma alanları ZF'nin proje tabanlı, esnek çalışmaya uygun ve çalışanların iletişimini kolaylaştıran Ofis 3.0 konseptine dayanıyor. E-Mobilite Bölüm Direktörü Jörg Grotendorst şunları söyledi: “Bu modern ofis konsepti ile çok amaçlı ve mükemmel bir çalışma ortamı oluşturduk. Bu konsept, günümüz iş dünyasında sürat ve dijitalleşme ile özdeşleşen dönüşümü yansıtıyor. Seçkin çalışanlarımıza seçkin bir çalışma alanı sunmak istiyoruz.” 30 milyon Avro değerindeki binada ayrıca 16 test tezgahı, elektrikli ve hibrit tahrik sistemleri ile bileşenlerinin testinde kullanılacak kontrol tesisleri de yer alıyor.





Schweinfurt, 9.400'den fazla çalışanı ile dünyanın en büyük ZF yerleşkelerinden biri. ZF ayrıca bölgesindeki en büyük işveren. 2016 yılında kurulan E-Mobilite bölümünün yanı sıra, ZF'nin Aftermarket Bölümü de Schweinfurt'tan yönetilmektedir.





ZF, E-Mobilite departmanını da genişleterek, diğer iki alandaki üretim kapasitesini de artırıyor. Yakın zamanda bir yıllık inşaat süreci tamamlanarak, Pancevo'daki yeni tesis faaliyete geçecek. ZF, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın 14 kilometre kuzeydoğusunda yer alan tesiste, öncelikle elektrikli motorlar, hibrit ve elektrik tahrik sistemli sürücüler için jeneratörler, şanzıman geçiş sistemleri ve mikro switch’ler üretecek. Gelecekte yaklaşık 1.000 personelin çalışabileceği şekilde tasarlanan tesisin üretim kapasitesi, bu ürünlere yönelik büyük talebi karşılamak amacıyla halihazırda artırım sürecindedir. Elektrikli tahrik sistemleri için devreye alınması planlanan bir diğer üretim lokasyonu ise Çin'de Şangay şehrinin güneyinde Hangzhou'da şu anda inşaat halindedir. Bu tesis de önümüzdeki yıl faaliyete geçecektir.





şunları söyledi: “Müşterilerimize üstün teknoloji çözümleri sunmak istiyoruz. Uzun dönemde başarı için teknoloji liderliğinin yanı sıra maliyette de liderlik gerekiyor. Bu hedeflere, çalışanlarımızın yüksek bağlılığı ve küresel üretim ağımızla ulaşabiliriz. Böylece, farklı bölgelerde dengeli bir varlık sağlayarak, müşterilerimize yakın olabilir ve rekabetçi maliyet yapıları oluşturabiliriz.”